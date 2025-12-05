¡Alerta Sanitaria! FDA emite mensaje urgente por fallo en sensores de glucosa: van 700 lesiones graves y 7 muertes

Suscríbete a nuestros canales

El reciente aviso de la empresa Abbott ha generado atención en el ámbito de la salud, específicamente entre quienes utilizan dispositivos para monitorear la glucosa.

Esta alerta fue difundida a partir de información publicada en el portal web de Telemundo Chicago, que detalló la gravedad y alcance del problema relacionado con los sensores FreeStyle Libre3 y FreeStyle Libre3 Plus.

Los sensores afectados han mostrado fallas que provocan lecturas erróneas sobre niveles bajos de glucosa en sangre. Estas imprecisiones pueden resultar en un manejo incorrecto de la enfermedad, debido a decisiones equivocadas como el consumo excesivo de carbohidratos o la omisión o retraso en la administración de insulina.

La importancia de este aviso radica en que estas conductas pueden desencadenar riesgos significativos para la salud.

Alerta de la FDA y respuesta de Abbott

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha catalogado la situación como un "problema potencial de alto riesgo" y emitió una alerta recomendando que los usuarios suspendan el uso inmediato de los sensores afectados.

En paralelo, Abbott ha comunicado a distribuidores, profesionales de la salud y pacientes sobre esta situación a través de una carta oficial.

Según la información pública, hasta el 14 de noviembre se registraron 736 lesiones graves y 7 muertes vinculadas a estos fallos, aunque todas las muertes ocurrieron fuera de Estados Unidos.

En concreto, 57 de las lesiones graves sucedieron dentro del territorio estadounidense. Abbott indicó que estos sensores están diseñados para monitorear continuamente la glucosa en personas con diabetes mayores de cuatro años, ayudando a detectar patrones y episodios de hiperglucemia e hipoglucemia.

Magnitud del problema y proceso para verificar los dispositivos

Se estima que aproximadamente 3 millones de sensores distribuidos en Estados Unidos pueden estar afectados. Los usuarios tienen la posibilidad de ingresar a un sitio web para verificar si el número de serie de su sensor forma parte del retiro voluntario.

Además, el fabricante ha puesto a disposición una lista de instrucciones específicas para pacientes y profesionales de la salud, con el fin de guiar los pasos a seguir en caso de poseer un sensor defectuoso.

Abbott aclaró que este problema no afecta a otros productos de la línea Libre, limitándose únicamente a los modelos FreeStyle Libre3 y FreeStyle Libre3 Plus involucrados en la alerta.

La compañía también aseguró que ha establecido canales de comunicación para enviar instrucciones de reemplazo a los clientes afectados.

