Levanta el párpado y rejuvenece al instante: maquillador profesional da sus trucos de maquillaje para una mirada joven

En el maquillaje, a veces menos es más: con unos pocos trucos bien colocados podemos cambiar la expresión de nuestra mirada, haciendo que los ojos se vean más abiertos, alertas y juveniles. En especial, si los párpados superiores han comenzado a caerse, un buen maquillaje puede ayudar a contrarrestar ese efecto.

Una técnica sencilla pero efectiva para lograr una mirada más despierta y fresca sin necesidad de recurrir a tratamientos invasivos; solo con sombras, pinceles y un poco de práctica, se pueden obtener resultados visibles.

Foto: Freepik

Levantar la mirada con maquillaje

La clave está en distribuir estratégicamente las sombras de ojos: no se trata de maquillar todo por igual, sino de iluminar y sombrear en los sitios correctos para "abrir" la mirada.

Primero, conviene aplicar una sombra clara en el párpado móvil. Esto ayuda a reflejar la luz y hace que el ojo se vea más luminoso. Después, hay que usar una sombra de tono medio (gris, marrón suave o similar) en la parte externa del párpado: justo en la esquina donde termina el ojo, difuminando hacia afuera. Esta transición oscura crea una ilusión de mayor profundidad y alarga la forma del ojo, lo que contribuye a una mirada más grande y abierta.

El siguiente paso importante es “difuminar donde el párpado tiende a caer”. Con un pincel difuminador y la sombra de tono medio, se marca suavemente esa área, y se difumina hacia afuera. Esa línea de sombra crea un efecto óptico de “levantar” el párpado, disimulando la caída.

Para completar el look, se recomienda aplicar sombra oscura muy cerca de las pestañas superiores. Con un pincel biselado ligeramente húmedo, se dibuja una línea fina a ras de las pestañas y se sube un poco hacia la esquina externa del ojo. Esto refuerza la mirada y ayuda a "abrir" el ojo visualmente. Un toque similar, pero más suave, puede aplicarse también sobre las pestañas inferiores, concentrando la pigmentación en el centro.

Finalmente, se usa máscara de pestañas en las pestañas superiores e inferiores. Este paso realza la forma y hace que los ojos se vean más grandes, definidos y expresivos. Con todos estos pasos combinados la mirada gana amplitud y lucirá más joven y despierta.

