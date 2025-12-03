Cenar solo yogur no es perjudicial, siempre y cuando no se convierta en hábito: experta explica por qué

Suscríbete a nuestros canales

Comer yogur es una opción saludable, porque es una excelente fuente de calcio, proteínas, vitaminas y minerales indispensables para la salud ósea, los músculos y el sistema inmunitario. Además, según refiere la Inteligencia Artificial, contiene probióticos que ayudan a mejorar la digestión, aliviar la intolerancia a la lactosa y equilibrar la flora intestinal.

¿Qué tan saludable es el yogur?

Según la Fundación del Corazón, el yogur “es una leche entera o desnatada fermentada por la acción de bacterias lácticas”.

De forma general, contiene proteínas muy útiles para el ser humano y con mayor digestibilidad que la leche. Además, es una fuente de vitaminas del grupo B y A, y una excelente fuente de minerales como el calcio, fósforo, magnesio y zinc.

Es un alimento que mejora la salud digestiva, pues facilita el tránsito intestinal, evita el estreñimiento y las diarreas. También evita la osteoporosis gracias a su alto contenido de calcio; fortalece el sistema inmunológico; mejora la salud cardiovascular; no daña los dientes; y contribuye a la recuperación física.

Este es sin duda, un alimento saludable porque ofrece importantes nutrientes como proteína y calcio, y además, juega un papel importante en el fomento de una microbiota intestinal diversa, asociada a un menor riesgo de enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2 y trastornos inflamatorios crónicos, advierten los expertos de Harvard, comparte Infobae.

En tal sentido, se puede comer yogur en cualquier momento del día, siendo el desayuno la merienda o como acompañamiento de otras comidas los momentos más recomendados.

¿Puede comerse en la cena?

Optar por el yogur para cenar no es una mala idea, este es un alimento que puede servirse para compensar y no irse a la cama con el estómago vació. Sin embargo, Andrea Vásquez, farmacéutica y nutricionista del grupo Marta Masi señala que “cenar solo un yogur de manera puntual tras una comida copiosa no es perjudicial para la salud, siempre y cuando no se convierta en hábito”, publica Vogue.

La experta acota que, un yogur es una cena incompleta y que, además, puede desplazar la ingesta de otros alimentos más nutritivos y saciantes. “Para saber si es una cena incompleta en cuanto a macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas, grasas) habría que valorar el resto de las comidas del día. En general, podemos decir que si cenamos solo un yogur nos faltan proteínas suficientes, fibra y grasas saludables”.

Cenar un yogur puede ser un recurso, pero éste debe ser entero sin edulcorante ni azúcares añadidos. En tal sentido, las versiones enteras son más recomendables porque contienen grasas y aportan muchos más beneficios que el yogur desnatado.

