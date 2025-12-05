Conéctate con la abundancia: aprende a realizar este ritual con canela y llena tu casa de buen olor

Suscríbete a nuestros canales

El uso de la canela en el hogar no es exclusivo de la gastronomía. Esta especia que suele acompañar postres, bebidas y hasta platos salados e infusiones, también se puede utilizar en diferentes actividades domésticas, por ejemplo, según refiere la Inteligencia Artificial, se puede colocar en los armarios para repeler las polillas.

¿Cómo utilizar la canela en casa?

Esta especia sirve para ambientar, limpiar energéticamente, atraer prosperidad y abundancia, e incluso para repeler los insectos.

Su uso es bastante común y se utiliza quemando ramas o polvo, los cuales ayudan a purificar los ambientes en el hogar. También se pueden usar para crear ambientadores naturales, eliminar los malos olores y llenar la casa de buen olor. Además, sirve como repelente natural para mantener los insectos lejos del hogar.

De igual manera, puede utilizarse para crear un limpiador multiuso que acabe con impurezas, malos olores y ayude a mantener a raya los hongos y bacterias.

Otra opción que resulta muy efectivo es el uso de la canela en los rituales de abundancia, prosperidad y limpieza energética. Aunque generalmente se acostumbra realizarse el primer día de cada mes, puedes hacerlo en cualquier momento para preparar tu hogar para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y así manifestar metas y propósitos.

¿Cómo realizarlo? Te compartimos el ritual publicado en la web de Cuerpo Mente para que te prepares:

El día que decidas realizar el ritual con canela, ubícate en la entrada de tu casa mirando hacia adentro y pon una pizca de canela en polvo en la palma de tu mano derecha y antes de soplarla hacia dentro repite tres veces:

“Cuando esta canela sople, la prosperidad aquí se notará; cuando esta canela sople, la abundancia vendrá para quedarse; hecho está, hecho está, hecho está”.

Luego, cierra los ojos, sopla la canela y visualiza con toda la claridad e intensidad de la que seas capaz, que la prosperidad y el éxito entrarán en tu casa. Deja que la canela en polvo quede en el suelo al menos durante 24 horas, después puedes limpiar con normalidad.

