Horóscopo del 4 de diciembre: Hay que dejar atrás las situaciones negativas

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Esta semana, un trígono armonioso con Marte activa energías extraordinarias que te invitan a moverte con coraje, enfoque y propósito. El Universo vuelve a abrir sus caminos ante ti, como un portal de luz que reconoce tu deseo de avanzar con elegancia y determinación. Tu esencia encuentra fluidez en este dinamismo cósmico. Las decisiones que tomes ahora tienen el poder de materializar cambios profundos, sembrando transformaciones que perdurarán más allá del momento.

TAURO: Lo tienes todo para poder avanzar con fuerza, pero siempre pasa algo que lo impide y que no permite el desarrollo total de la situación. Todo esto se manifiesta a través de una fuerte oposición con Lilith que todo lo complica y no te beneficia. Tienes que hacer un súper esfuerzo para lograr vencer esta energía y así superar todos los obstáculos que se presentan. Una vez más, debes sacar fuerza de tu alma y de tu espíritu.

GÉMINIS: Hoy estás bajo la influencia positiva de la Luna. Excelente momento para reflexionar a nivel de tus sentimientos y sería bueno verificar si en verdad quieres seguir dónde te encuentras en estos instantes. Posiblemente, quieres cambiar tu vida desde otro punto de vista, más feliz, lleno de tranquilidad. Hay que definir lo que quieres de manera concreta en la vida y enfocarte y alinear las energías para lograr esa meta.

CÁNCER: Hoy existe una conjunción poderosa con Júpiter, que también está ayudando a nivel de la salud regenerando todas tus células. Esta gran conjunción te ofrece paz interna y te obliga a mantener este momento para generar una continuidad que permita una excelente fluidez de energías positivas. Es importante avanzar en este sentido y aprovechar al máximo el impulso planetario.

LEO: Tu alegría es desbordante y todo se inicia desde tu espíritu que siempre está lleno de gran fuerza y optimismo. Ahora mismo, tienes activo un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda aún más a mantenerte alegre y feliz. Eres la fuente de alegría para que tu entorno se llene de energía y puedan polarizar. Es un gran honor y beneficio para ti ser el faro de luz que guía a todos para alcanzar la gloria.

VIRGO: En este momento tienes una cuadratura con la Luna y vuelves otra vez a tener ciertos problemas con tu autoestima y con tu estado de seguridad emocional. Pareciera que no estás de acuerdo con los cambios que están ejecutando en estos momentos. Deberías prestarle más atención a lo que siente tu corazón y a lo que es más beneficioso para ti. Así lograras estar firme en tus decisiones y no dudar más lo que estés haciendo.

LIBRA: Te encuentras con buen ánimo. La Luna te bendice con un trígono positivo. Esta energía te ayuda a tener un espíritu más positivo y más optimista frente a cualquier adversidad. Entras en contacto con tu divinidad y vuelves a realizar una conexión directa con el Universo para que te abra los caminos de la prosperidad y la abundancia. Eleva tu espíritu y logras activar tus nuevas creaciones, más efectivas.

ESCORPIO: El planeta Mercurio te brinda su protección al transitar por tu signo, impulsándote a avanzar con mayor claridad y velocidad hacia el cierre exitoso de este ciclo. Nada podrá frenar tu impulso, el éxito sigue acompañándote. La vida te sonríe y te guía con sabiduría para que permanezcas en el sendero de la luz. Una vez más, saldrás adelante con una fuerza positiva que te renueva desde dentro.

SAGITARIO: Ahora mismo tienes la Luna en tu signo opuesto y no te hace bien para tu alma. Es el momento de olvidar las penas y sacar a relucir lo mejor de tu alma, para levantar esos ánimos y volver a sentir ganas de vivir. Hay que buscar una vez más esa motivación para subir todos los días a la conquista de tus metas y volver alcanzar la gloria. Deja de quejarte y olvida lo que se perdió en el pasado y libérate.

CAPRICORNIO: Tienes que utilizar tu mejor arma para vencer todos los obstáculos. El Universo te envía una ayuda a través de Mercurio y un sextil positivo. Debes usar la comunicación como herramienta para lograr cualquier acuerdo y solventar la situación. Los conflictos están para solucionarlo y no para ignorarlos. No dejar que se acumulen por años hasta que explotan y se complican con el tiempo. Es mejor resolverlos y cerrar ciclos.

ACUARIO: Será un día muy emotivo, la gran Luna te estará haciendo un trígono positivo que te va a poner muy sensible en estas fechas. Te recomendamos que visites a tus familiares más cercanos y puedas compartir con ellos. Es un periodo de tiempo para darle las gracias a Dios por todo lo que has recibido y así mantener la armonía con el Universo que tanto te ama y te protege de todo mal visible como invisible.

PISCIS: Hoy no estás de ánimos. Estás buscando la manera de aislarte por un tiempo para buscar más paz en tu ser interior. Tienes una cuadratura negativa con la Luna y la situación se puede complicar aún más. No quieres compartir con nadie de tu entorno y estás muy triste por los recuerdos del pasado y todo lo que implica el desapego. Hay que dejar atrás las situaciones negativas y avanzar sin carga emocional.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin