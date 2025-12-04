Cómo preparar la piel antes de hacer deporte: esto recomienda una experta

Suscríbete a nuestros canales

Contrario a lo que se cree, la piel debe tratarse incluso antes de hacer deporte, porque esto evita la obstrucción de los poros y previene brotes de acné. Es decir, independientemente de la actividad física que se realice, los expertos recomiendan preparar la piel, pues el sudor, aunque es un mecanismo natural y beneficioso, sobre una piel sucia o maquillada puede generar irritación, brotes y desequilibrios.

¿Cómo preparar la piel para el entrenamiento?

Antes de hacer ejercicios, realiza una limpieza del rostro y evita el maquillaje para permitir que la piel respire.

Aplica un protector solar de amplio espectro sobre todo si entrenarás al aire libre y usa ropa cómoda y transpirable; y limpia el equipo de ejercicio antes de usarlo para evitar transferir bacterias a la piel, refiere la Inteligencia Artificial.

Por otra parte, evita productos comedogénicos que impidan respirar a los poros durante el ejercicio.

Habla la experta

Entrenar con la piel limpia y adaptar la rutina según dónde y cuándo se ejercita es clave para mantenerla sana, protegida y luminosa.

La facialista Mery Escuin compartió en su cuenta de Instagram que la preparación de la piel es tan importante como el calentamiento físico. En la mañana, la piel necesita eliminar residuos acumulados durante la noche; y por la tarde o noche, es esencial retirar el maquillaje y el protector solar antes de sudor.

Según comparte Cuerpo Mente, la experta indica que si realizas ejercicios al aire libre, la rutina debe basarse en tres pasos: limpieza, hidratación y protección.

Por otra parte, tanto si entrenas en interiores o exteriores, conviene “evitar los productos muy densos que dejen una sensación pegajosa y puedan cerrar los poros”.

En conclusión, lo ideal es que antes de hacer ejercicios, se realice una limpieza obligatoria e hidratación ligera con productos antioxidantes si entrenas al aire libre y de texturas fluidas si vas a sudar, y además, se aplique protector solar si te expones a la luz.

