Mascarilla natural a base de arroz para lucir una piel suave e iluminada: aprende a prepararla en simples pasos

La deshidratación de la piel puede ser derivada por un amplio abanico de factores, entre los más destacados se encuentra: el exceso de rayos solares, los cuales generan irritación y debilidad en el órgano más grande del cuerpo, por ende, pierde luminosidad.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Garnier, la mala alimentación, el estrés y los cambios hormonales también causan pérdida de luminosidad en la piel.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico y estético ofrece múltiples tratamientos para hidratar la piel, al tiempo de suavizarla, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso de la mascarilla a base de arroz, un producto rico en vitaminas que nutren la piel.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla natural?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla natural en la zona afectada y la deje actuar mínimo 15 minutos, luego debe retirarla con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo durante 20 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en la cual se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar la resequedad de la piel y la pérdida de luminosidad, se sugiere que la persona establezca una rutina de autocuidado con los productos acordes que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

