Desmitificando el cuidado de la piel: consejos de expertos para una dermis saludable

En una era dominada por la sobreinformación y las tendencias fugaces en redes sociales, el cuidado de la piel se ha convertido en un campo minado de mitos y verdades a medias. Mantener una rutina cutánea efectiva y segura requiere discernir qué prácticas están realmente respaldadas por la ciencia dermatológica.

La desinformación puede llevar a la adopción de hábitos que, lejos de mejorar la salud de la piel, terminan comprometiendo su barrera natural y causando daños a largo plazo. Por ello, la orientación de especialistas es fundamental para navegar por este complejo panorama y asegurar una piel radiante y sana.

Foto: Freepik

Cinco mitos comunes desmentidos por la dermatología

En el marco del Mes de la Salud de la Piel, el laboratorio dermatológico Bioderma se unió a la dermatóloga María Alejandra Vega para aclarar y derribar cinco de las creencias más persistentes sobre el cuidado cutáneo, haciendo un llamado a la concienciación.

La Dra. Vega enfatizó que, contrario a la creencia popular, en el skincare rige la máxima de que "menos es más". El rendimiento de un producto no está ligado a la cantidad aplicada, sino a la formulación adecuada para las necesidades específicas de cada paciente. Un uso excesivo, además de ser ineficaz, puede resultar contraproducente.

Otro mito desbancado es la superioridad incondicional de los productos naturales. La especialista alertó que estos no siempre son la mejor opción, ya que, si bien son populares, pueden desencadenar reacciones adversas como la fitofotodermatosis (manchas oscuras al exponerse al sol después de su aplicación). La clave está en la formulación clínicamente probada y no solo en el origen de los ingredientes.

Respecto a la hidratación en pieles grasas, la dermatóloga es categórica: la piel grasa sí necesita hidratarse. El error está en la elección del producto. Es vital usar formulaciones ligeras y fluidas, como geles o sérums, que sean no comedogénicos y libres de aceites, para proporcionar el agua necesaria sin añadir más grasa.

Una creencia universalmente falsa es que el protector solar solo se necesita al exponerse directamente al sol. La Dra. Vega resaltó que su uso es obligatorio y diario, independientemente del clima o de si se está en interiores, ya que los rayos ultravioleta penetran igualmente y causan daño. Además, la protección moderna debe cubrir también la luz azul y los rayos infrarrojos.

Finalmente, la peligrosa tendencia de la "cosmeticorexia" en niños y preadolescentes, la Dra. Vega advirtió que el uso de productos con ingredientes activos fuertes en este grupo etario es extremadamente dañino, ya que las pieles jóvenes no están preparadas, pudiendo provocar secuelas permanentes. Su rutina debe limitarse a limpiadores suaves, hidratantes específicos y protector solar mineral de amplio espectro.

