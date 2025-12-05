Exquisitas galletas de chocolate: aprende a prepararlas fácil y rápido con pocos ingredientes

El chocolate reduce la presión arterial y optimiza el funcionamiento de la memoria, ya que, es un alimento que contiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antidepresivas, por ello, consumirlo en cantidades moderadas es beneficioso para la salud, según la información reseñada por Tua Saúde.
Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de chocolate, pero las galletas es uno de los más consumidos, dado a la textura y combinación de sabores que deleitan hasta el paladar más exigente.
Paso a paso para preparar galletas de chocolate
Ingredientes
300 g de cacao en polvo.
500 g de harina de trigo con leudante.
250 g de mantequilla sin sal.
150 ml de leche de almendras.
3 cucharadas de miel.
Preparación
- Vierte el cacao en polvo y la harina de trigo en un recipiente. Bate ambos ingredientes hasta que se mezclen en su totalidad.
- Agrega la mantequilla sin sal y la leche de almendras a la mezcla. Bate durante tres minutos.
- Añade la miel a la mezcla y bate durante cinco minutos.
- Separa la masa en pequeñas porciones y dale forma circular a cada una.
- Agrega la masa a un papel encerado y lleva las galletas al horno durante 20 minutos a 180ºF.
- Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.
- Decora las galletas.
En conclusión, las galletas de chocolates son ideales para compartir en una celebración. A su vez, es propicio acotar que con pocos ingredientes obtendrás buenos y excelentes resultados.
