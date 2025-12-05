Exquisitas galletas de chocolate: aprende a prepararlas fácil y rápido con pocos ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El chocolate reduce la presión arterial y optimiza el funcionamiento de la memoria, ya que, es un alimento que contiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antidepresivas, por ello, consumirlo en cantidades moderadas es beneficioso para la salud, según la información reseñada por Tua Saúde.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de chocolate, pero las galletas es uno de los más consumidos, dado a la textura y combinación de sabores que deleitan hasta el paladar más exigente.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar galletas de chocolate

Ingredientes

300 g de cacao en polvo.

500 g de harina de trigo con leudante.

250 g de mantequilla sin sal.

150 ml de leche de almendras.

3 cucharadas de miel.

Preparación

Vierte el cacao en polvo y la harina de trigo en un recipiente. Bate ambos ingredientes hasta que se mezclen en su totalidad. Agrega la mantequilla sin sal y la leche de almendras a la mezcla. Bate durante tres minutos. Añade la miel a la mezcla y bate durante cinco minutos. Separa la masa en pequeñas porciones y dale forma circular a cada una. Agrega la masa a un papel encerado y lleva las galletas al horno durante 20 minutos a 180ºF. Retira las galletas del horno y déjalas enfriar. Decora las galletas.

En conclusión, las galletas de chocolates son ideales para compartir en una celebración. A su vez, es propicio acotar que con pocos ingredientes obtendrás buenos y excelentes resultados.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube