Galletas saludables: aprende a prepararlas a base de avena y con ingredientes súper económicos

La avena es uno de los cereales más consumidos en el mundo, gracias a las propiedades vitamínicas que contiene, especialmente la fibra, la cual optimiza el funcionamiento del sistema digestivo, dado que, evita el endurecimiento de las heces.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, la avena reduce la producción del colesterol malo, al tiempo que favorece a la pérdida de peso.

Por lo tanto, en la actualidad las galletas de avena son ideales para quienes aman el dulce, pero al mismo tiempo desean tener meriendas sanas en su cotidianidad, además, son fáciles y rápidas de preparar.

¿Cómo preparar galletas de avena?

Ingredientes

250 gramos de harina de avena.

1 taza de azúcar.

2 huevos.

Preparación

Vierte la harina de avena y los huevos en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la azúcar y mezcla todos los ingredientes durante tres minutos. Separa pequeñas porciones de masa y dale forma circular. Coloca las galletas encima de un papel encerado, luego en una bandeja y posteriormente, llévalas al horno durante 15 minutos a 180ºF. Retira las galletas del horno y déjalas enfriar. Decora las galletas a tu gusto.

En conclusión, las galletas de avena son una alternativa nutritiva para los más pequeños de la casa, quienes comúnmente no deben consumir dulce en exceso para evitar consecuencias negativas en la salud.

