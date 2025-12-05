Esta es la planta rica en propiedades relajantes que combate el insomnio: así debes ingerir la infusión para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

El estrés es una de las causas más comunes por la cual aparece el insomnio, ya que, el sistema nervioso se descontrola y al momento que la persona intenta conciliar el sueño no lo logra, debido a que el cerebro está agotado.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, la situación sentimental también influye, dado que, cuando la persona siente mucha tristeza o soledad no logra conciliar el sueño rápidamente.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos médicos para combatir el insomnio, pero también hay alternativas caseras a base de plantas, por ejemplo, la Melissa, la cual contiene propiedades relajantes que actúan directamente en el sistema nervioso, al tiempo que ayuda a optimizar el funcionamiento del cerebro.

¿Cómo debes ingerir la infusión natural?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de la referida infusión natural mínimo una hora antes de irse a dormir, con la finalidad de conciliar el sueño lo antes posible.

Cabe destacar, que si el insomnio es constante se sugiere que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar el insomnio la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube