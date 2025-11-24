Conoce cuál es la hortaliza rica en propiedades relajantes que combate el insomnio: así debes ingerir la infusión

Suscríbete a nuestros canales

La ansiedad es una de las causas más frecuentes por la cual aparece el insomnio, ya que, el sistema nervioso y cerebral sufre alteraciones, por ende, al no ser tratadas a tiempo con los métodos correctos perjudica la calidad del sueño.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, el envejecimiento también causa la presencia constante del insomnio, dado que, con el transcurrir de los años el sueño es más leve y cualquier ruido o cambio de clima suele perjudicar.

Actualmente, el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para combatir el insomnio, al tiempo que también existen técnicas de relajación que pueden solucionar dicha situación, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de lechuga contiene propiedades antinflamatorias y relajantes que combaten el insomnio, según Tua Saúde.

¿Cómo debes ingerir la infusión?

Se sugiere que la persona ingiera mínimo una taza de infusión de lechuga una hora de irse a dormir, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Asimismo, es propicio acotar que si el estrés, la ansiedad y el insomnio es constante lo más recomendable es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar el insomnio la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

