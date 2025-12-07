¿Cómo debes aplicar la mascarilla a base de aguacate para alisar el cabello? Entérate aquí

Suscríbete a nuestros canales

Mantener el cabello hidratado, liso y libre de puntas abiertas se ha convertido en un reto para muchas personas, especialmente para las mujeres, quienes suelen realizarse múltiples cambios de color o aplicación de keratinas en la cotidianidad.

De acuerdo a la información reseñada por Garnier, el uso de herramientas de calor, tales como: la plancha y el secador también dañan el cabello desde la raíz hasta las puntas.

En la actualidad existe un amplio abanico de tratamientos comerciales para alisar el cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, el aguacate es ideal para nutrir el cuero cabelludo, gracias a las propiedades vitamínicas que contiene, las cuales también generan efecto alisador.

¿Cómo preparar la mascarilla?

Ingredientes

Medio aguacate sin concha.

1 cucharada de miel.

1 cucharada de aceite de oliva.

Preparación

Vierte el aguacate y la miel en la licuadora, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el aceite de oliva a la mezcla, une todo hasta obtener una mascarilla ligera. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la mascarilla natural?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar, que la persona debe repetir el proceso mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

