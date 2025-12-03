¿Cabello largo y fuerte? Este es el milagroso tratamiento casero que guarda el secreto de los mejores peluqueros

Suscríbete a nuestros canales

El cuidado del cabello basado en tratamientos caseros resulta una buena alternativa, no solo porque resulta más económico que comprar productos de venta comercial, sino que, además, son menos nocivos para la salud capilar.

Si estás buscando alternativas que ayuden con el crecimiento y el fortalecimiento de la melena, opta por las mascarillas a base de ingredientes naturales, y complementa con una dieta rica en vitaminas B, D y E, y minerales como hierro y zinc.

¿Cómo hacer que el cabello crezca sano y fuerte?

Los expertos de la reconocida marca de productos de belleza L’oreal Paris señala que para que el cabello crezca rápido es esencial seguir una rutina de cuidado capilar.

“Incorporar un producto específico para el cuero cabelludo a tu rutina de lavado puede ayudarte a cuidar la piel de esta zona”, y con ello puede frenar la caída del cabello y fortalecerlo. ¿La razón? Al aplicarse el producto en el cuero cabelludo se masajea y con ello se estimula la circulación sanguínea, y esto aumenta el suministro de nutrientes y oxígeno a los folículos. Esto favorece la fase anágena y acelera el crecimiento.

Por otra parte, selecciona un champú y acondicionador según tu tipo de cabello y que, además, fortalezca el pelo. También se recomienda cortarlo cada ocho o doce semanas para eliminar las puntas maltratadas, las cuales pueden impedir que la melena permanezca saludable. “El cabello dañado puede ralentizar el crecimiento del cabello, así que protege tu cabellera con un peinado protector”.

Tratamiento casero

Además, para lograr un cabello largo y fuerte se requiere de tiempo, constancia y hábitos adecuados combinados con una alimentación equilibrada y cuidados y tratamientos caseros necesarios.

Una alternativa de estos tratamientos a tener en cuenta es la famosa bomba que se está compartiendo en diferentes redes sociales, la cual consiste en mezclar en una licuadora champú, azúcar morena y clavos de olor, se licúa y luego se aplica en el cuero cabelludo dando ligeros masajes circulares. Se deja actuar durante 20 minutos y se retira con abundante agua.

Esta preparación promueve el crecimiento del cabello, mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, previene la caída y fortalece la hebra capilar, refiere la Inteligencia Artificial.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube