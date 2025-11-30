Controla el frizz con esta mascarilla natural a base de tres ingredientes ricos en vitaminas: así debes aplicarla en el cabello

Suscríbete a nuestros canales

La falta de hidratación es una de las causas más comunes por la cual aparece el frizz, ya que, la cutícula se debilita, al tiempo que la raíz se encrespa y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Garnier, el uso de herramientas de calor también irrita la capa protectora y tienen la tendencia de generar horquetillas.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos comerciales para combatir el frizz, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mezcla de huevo con miel, es una de las más nutritivas para fortalecer la raíz y lograr el objetivo antes mencionado.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas en el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el proceso antes mencionado debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En definitiva, para evitar el frizz la persona debe establecer una rutina de autocuidado con los productos acordes, al tiempo que la aplicación químicamente invasivos.

