Hidratación casera para el cabello decolorado: esta es la mascarilla natural rica en vitaminas

El constante uso de la plancha o secador en exceso también es perjudicial para el cabello decolorado, debido a que lo reseca por completo, según la información divulgada por Lapoupee. A su vez, es propicio acotar que el cabello decolorado debe mantenerse hidratado para evitar el quiebre de la raíz y daños de medio a puntas, dado que, el proceso para aclararlo es químicamente invasivo.

Actualmente, existe un amplio abanico de tratamientos comerciales que hidratan el cabello decolorado, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera, aceite de oliva y miel, todos los ingredientes contienen vitaminas que nutren el cabello.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique el tratamiento con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Asimismo, el referido proceso debe ser ejecutado mínimo durante un mes continuo o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar los tratamientos químicamente invasivos.

