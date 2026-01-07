¿Quieres un cambio de look?: Estos son los cortes de cabello que serán tendencia en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Si no cambiaste de look finalizando el año, estos cortes de cabello son ideales para realizarlos en estos primeros días, porque serán tendencia en 2026.

Recuerda que un corte de pelo siempre favorece no solo el físico, sino la autoestima de todos, porque al ver en el espejo algo que le agrada o recibir halagos de terceros, esto ayuda a que la persona se sienta bien, y esto es ideal para comenzar el año vibrando alto.

¿Qué costes de cabello ayudan con el look?

Según refiere la Inteligencia Artificial, los cortes bobs, el Pixie, el shag y los cortes con capas largas, estilo mariposa, son opciones a considerar para conseguir lucir melenas saludables y el look más original en 2026.

También se recomienda el uso de flequillos en sus diferentes versiones adaptándose siempre a los rasgos de cada chica y a sus necesidades.

Por su parte, Infobae comparte que los cortes ideales son aquellos con movimiento y personalidad. "En 2026, los cortes femeninos continúan apostando por la naturalidad, el movimiento y la personalización. Ya no se trata de estructuras rígidas, sino de formas que se adaptan a cada rostro y tipo de cabello".

¡Elige el tuyo!

En caso de no estar segura de lo que te favorece, busca ayuda de un profesional que te oriente en base a tus fracciones y hasta el estilo de vida que llevas, para que puedas optar por ese corte de cabello que más te conviene y puedas lucir como una reina, y sin mucho esfuerzo. Este último punto es importante, pues el look que decidas debe ser fácil de mantener en el día a día sin tener que ir constantemente a la peluquería.

En tal sentido, te compartimos la tendencia y así puedas tener una idea de lo que puedes pedir cuando visites el salón de belleza:

1. Bob italiano, también conocido como Italian bob o chin bob, la longitud de este corte siempre tiene como referencia la barbilla, pero puede alargarse y superar la mandíbula, llegando incluso a rozar los hombros. Un aspecto relevante de este corte es que se peinan las puntas redondeadas hacia el interior, para aumentar el volumen, pulir el cabello y lograr ese efecto de burbuja.

2. Twiggy Mood, es un corte entre el cabello corto y el bob, pero sin llegar a ser bixie. Se trata de un corte degradado, ligero y texturizado a navaja para crear dinamismo.

3. Pixie, un corte corto con los laterales muy pulidos y flequillo despuntado para lograr un look fresco y con actitud.

4. Flequillos, son el complemento del look según la versión que te realices. Se puede cortar la longitud, desfilar o despuntar los mechones frontales.

5. El corte shaggy, está diseñando capas internas que alternan longitudes para crear movimiento y volumen sin esfuerzo. Es un corte deliberadamente desordenado, rebelde, pero con intención, que luce especialmente bien en cabellos ondulados o rizados. “El shaggy perfecto es el que parece que no has intentado peinarte”, explican en Vogue.

