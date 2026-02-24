Desayuno fit: arepas de avena en menos de 15 minutos y con ingredientes muy económicos que siempre tienes en casa

Suscríbete a nuestros canales

La avena es un cereal que contribuye a combatir el estreñimiento, regular el nivel de azúcar en la sangre, desinflamar la zona abdominal y prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mejor con salud.

Cabe destacar, que las arepas de avena son ricas en fibra soluble, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales que aportan múltiples beneficios al organismo. Además, es un excelente desayuno para quienes desean mantenerse con energía durante el día.

Paso a paso para preparar arepas de avena

Ingredientes

200 g de harina de avena.

100 g de avena en hojuelas.

2 tazas de agua tibia.

1 cucharadita de sal.

Relleno para la arepa (proteína de tu preferencia).

Preparación

1-En un recipiente mezcla la harina de avena con el agua tibia. Amasa hasta que ambos ingredientes se integren en su totalidad.

2-Agrega la avena en hojuela y la sal a la mezcla. Amasa todos los ingredientes hasta que se unan bien.

3-Deja reposar la masa durante 10 minutos.

4-Divide la masa en porciones pequeñas y dale forma circular.

5-Calienta un sartén.

6-Agrega las arepas al sartén y cocínalas durante 10 minutos o hasta que la masa se dore.

7-Retira las arepas del sartén y déjalas enfriar.

8-Abre la arepa por la mitad y rellénala con la proteína de tu preferencia.

En conclusión, las arepas de avena es la mejor opción para quien desee consumir el platillo venezolano a diario, pero sin alterar el organismo con harinas procesadas, las cuales son más difíciles de digerir.

