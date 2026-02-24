Desayuno fit: arepas de avena en menos de 15 minutos y con ingredientes muy económicos que siempre tienes en casa

La avena es un cereal que contribuye a combatir el estreñimiento, regular el nivel de azúcar en la sangre, desinflamar la zona abdominal y prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mejor con salud.
Cabe destacar, que las arepas de avena son ricas en fibra soluble, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales que aportan múltiples beneficios al organismo. Además, es un excelente desayuno para quienes desean mantenerse con energía durante el día.
Paso a paso para preparar arepas de avena
Ingredientes
200 g de harina de avena.
100 g de avena en hojuelas.
2 tazas de agua tibia.
1 cucharadita de sal.
Relleno para la arepa (proteína de tu preferencia).
Preparación
1-En un recipiente mezcla la harina de avena con el agua tibia. Amasa hasta que ambos ingredientes se integren en su totalidad.
2-Agrega la avena en hojuela y la sal a la mezcla. Amasa todos los ingredientes hasta que se unan bien.
3-Deja reposar la masa durante 10 minutos.
4-Divide la masa en porciones pequeñas y dale forma circular.
5-Calienta un sartén.
6-Agrega las arepas al sartén y cocínalas durante 10 minutos o hasta que la masa se dore.
7-Retira las arepas del sartén y déjalas enfriar.
8-Abre la arepa por la mitad y rellénala con la proteína de tu preferencia.
En conclusión, las arepas de avena es la mejor opción para quien desee consumir el platillo venezolano a diario, pero sin alterar el organismo con harinas procesadas, las cuales son más difíciles de digerir.
Foto cortesía de: freepik
