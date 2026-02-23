¡No más brotes de acné!: Consejos que te ayudan a lucir un cutis impecable

Suscríbete a nuestros canales

Los adolescentes son los más propensos a los brotes de acné debido a los cambios hormonales, sin embargo, las mujeres adultas también pueden verse afectadas por fluctuaciones hormonales, estrés, predisposición genética, uso de productos cosméticos comedogénicos e incluso luego de los excesos, porque al consumirse grandes cantidades de azúcares, hidratos de carbono y alcohol, se producen cambios en la piel.

Si estás sufriendo con ello, te compartimos algunos consejos para evitar que tu piel siga sufriendo.

¿Se pueden evitar los brotes de acné?

Por supuesto que sí, estos se pueden prevenir y controlar en gran medida mediante una rutina constante de cuidado facial, el uso de productos no comedogénicos, una dieta equilibrada y la reducción del estrés, refiere la Inteligencia Artificial.

En tal sentido, es clave mantener una rutina de limpieza, hidratación y protección facial, pero, además, se requiere de mantener una alimentación equilibrada y saludable. De igual manera, conviene colocar hielo para disminuir la inflamación y el dolor si el brote de acné es repentino.

Por otra parte, algunos expertos sugieren el uso de té verde porque ayuda a reducir la producción de grasa y desinflamar algunas zonas de la cara.

También, es esencial la exfoliación para eliminar impurezas y células muertas que impiden que los poros cumplan con la correcta función.

Finalmente, y no menos importante, se debe evitar tocar las lesiones para que no se infecten, y aplicar cremas hidratantes según el tipo de piel.

¡Toma nota!

Expertos en el cuidado de la piel destacan la importancia de la limpieza diaria tanto en las mañanas como antes de dormir, incluso si no eres de las personas que se maquillan. También recomiendan el uso diario de L-ascórbico, conocido como vitamina C, pues posee propiedades antibacterianas y desinflamatorias que ayudan a calmar el acné y la inflamación. Incluso, los productos que lo contienen unifican el tono de la piel, aportan luminosidad y mejoran la apariencia de la piel.

Además, la exfoliación es clave porque elimina el exceso de grasa y las impurezas previniendo la aparición de granos y puntos negros. Un punto importante es que para ver mejores resultados la exfoliación debe realizarse dos veces por semana.

De igual manera, es importante mantener la piel hidratada sin importar el tipo que tengas; usar protector solar diariamente; reducir el estrés; evitar tocar la cara con las manos sucias y el uso de productos que obstruyan los poros.

Por último, y no menos importante, es fundamental mantener una dieta rica en antioxidantes, donde predominen las frutas y verduras, los cereales integrales y la leche descremada; y además, evitar alimentos procesados y con alto contenido en azúcares.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube