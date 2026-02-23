La fatiga y el dolor en el pecho: alguno de los síntomas más comunes del colesterol alto

Suscríbete a nuestros canales

El colesterol alto es uno de esos valores que más preocupa a las personas cuando se realiza un examen de sangre, sobre todo en las personas mayores. ¿La razón? Este es un factor de riesgo mayor para enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, causando millones de muertes al año, según refiere la Inteligencia Artificial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el nivel recomendado debe ser menor a los 200 mg/dl; mientras que se considera elevado un colesterol total superior a 200 mg/dl, siendo necesario reducirlo si supera los 240 mg/dl; porque esto niveles pueden aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca.

¿Qué se siente al tener el colesterol alto?

Generalmente es asintomático, es decir, no produce señales físicas perceptibles hasta que causa daños graves como enfermedades cardíacas o infartos.

En tal sentido, los especialistas señalan que solo un análisis de sangre puede detectar si efectivamente está por encima de los valores recomendados. Sin embargo, la fatiga persistente, los dolores en el pecho y hasta los problemas de concentración, pueden ser señales de alarma, que lleven a sospechar que algo no está bien y por lo cual una evaluación médica y un examen de sangre que lo confirmen, no estaría mal.

¡Toma el control!

A menudo, las personas que tienen colesterol alto no lo saben, aunque comienza a presentar algunos síntomas, pues pueden llegar a confundirlo con cualquier otra patología y esto puede ser altamente peligroso. Si sospechas que tus niveles de colesterol pueden estar elevados, realízate un examen de sangre, sobre todo si presentas estos síntomas que detallaremos a continuación y busca ayuda de un médico lo más pronto posible:

1. El dolor en el pecho puede indicar problemas cardíacos relacionados con el colesterol alto.

2. Fatiga. Cuando estos valores se elevan se dificulta el flujo sanguíneo y esto afecta el oxígeno en el cuerpo y provoca agotamiento.

3. Pueden presentarse desmayos, mareos y problemas de memoria y concentración, pues se corre el riesgo de que disminuya el flujo sanguíneo y de oxígeno al cerebro.

4. Se pueden presentar problemas digestivos, gracias a la acumulación de grasa en el hígado y el tracto digestivo.

5. Incluso, en ocasiones, algunas personas pueden presentar problemas sexuales a consecuencia del colesterol alto porque esto obstruye las arterias y afecta el flujo sanguíneo.

