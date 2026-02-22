Fortalece el vínculo con tus hijos: frases que debes decirles antes de dormir

Suscríbete a nuestros canales

La relación entre padres e hijos es fundamental para el desarrollo integral de los niños, pues influye directamente en su salud emocional, física y social, refiere la Inteligencia Artificial.

Fortalecer este vínculo ayuda a que crezcan sanos, seguros y hasta fomenta su autoestima. Incluso, esto abre paso a que tengan la capacidad de establecer relaciones saludables en el futuro.

¿Qué importancia tiene el vínculo padre e hijos?

Una relación sana entre padres e hijos puede guiar su vida y ayudarles a desenvolverse en la vida. En otras palabras, la interacción y la relación entre padres e hijos es fundamental para el desarrollo del niño, tanto en los primeros años como más adelante. “Una relación parentofilial y los vínculos familiares alimentan el desarrollo físico, emocional y social de tu hijo, y sientan las bases de su personalidad, sus decisiones y su comportamiento en general”, comparte Sanex.

Entre otros beneficios de fomentar el vínculo con tus hijos destacan la posibilidad de entablar relaciones satisfactorias con otras personas a lo largo de la vida; los hijos aprenden a gestionar sus emociones en situaciones estresantes o complicadas; promueve el desarrollo mental, lingüístico y emocional; y, además, sienta las bases de unas mejores aptitudes sociales y académicas.

Manos a la obra

Independientemente de la edad que tengan tus hijos, no descartes la posibilidad reforzar la relación que tienes con ellos, una manera de hacerlo es diciéndoles que los quieres, jugando con ellos para que puedan desarrollar una serie de habilidades, dedicando tiempo de calidad a escucharlos y hablar con ellos, y manteniendo contacto físico positivo para que se sientan seguros y queridos.

Por otra parte, antes de dormir, diles frases amorosas, pues con ello no solo fortaleces su autoestima, sino que le brindas seguridad emocional y creas un vínculo duradero con ellos. ¿Qué le puedes decir? Dedícales frases que incluyan reafirmaciones de amor incondicional, reconocimiento de sus cualidades, mensajes de seguridad para calmar ansiedades y buenos deseos para sus sueños.

