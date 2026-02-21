Lo acribillaron dentro de su vivienda: Cicpc investiga asesinato de funcionario del SEBIN

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 62 años, fue ultimado a tiros la noche del pasado viernes 20 de febrero en el municipio Juan Germán Roscio Nieves, estado Guárico.

De acuerdo con medios locales, la víctima fue identificada como identificado como Ángel Aguilar, quien se desempeñaba como personal administrativo activo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

El ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba descansando dentro de su propia residencia, ubicada en la calle principal Acción Revolucionaria de la urbanización Vista Hermosa 3.

Detalles del ataque

De acuerdo con los reportes preliminares, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron a la vivienda y, sin mediar palabras, accionaron sus armas de fuego.

La víctima recibió al menos cinco impactos de bala que le causaron la muerte de manera instantánea mientras permanecía recostado en un chinchorro.

Hallazgo y resguardo de la escena

Cerca de las 9:00 pm, comisiones de Protección Civil llegaron al sitio tras recibir el alerta de los vecinos. Al ingresar a la casa, los paramédicos confirmaron que Aguilar ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo quedó en el lugar acompañado por sus familiares hasta que la zona fue acordonada por las autoridades para proteger las evidencias.

Despliegue policial e investigaciones

El lugar del crimen fue tomado por comisiones mixtas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional (GNB) y el SEBIN. Por su parte, detectives del CICPC realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las averiguaciones correspondientes.

Hasta el momento, los cuerpos de seguridad trabajan para identificar a los responsables y determinar si el móvil del asesinato se trató de un ajuste de cuentas o un robo.

