Multas digitales en Cook: qué infracciones califican para el nuevo sistema e-Citation

Chicago da un paso definitivo hacia la digitalización de sus calles. El condado de Cook consolida su programa piloto e-Citation, un sistema diseñado para eliminar el papeleo y acelerar la burocracia judicial.

Ahora, si cometes una infracción en uno de los 40 municipios participantes, tu multa podría llegar directamente a tu correo electrónico en cuestión de segundos.

Esta modernización no solo busca eficiencia, sino también reducir el tiempo de registro en el sistema judicial de 10 días a un máximo de 48 horas, permitiendo una resolución de casos mucho más ágil.

¿Cómo funciona el sistema e-Citation?

El cambio principal radica en la automatización del oficial en el lugar de los hechos. El proceso manual de entrega de tickets de papel y su posterior ingreso manual por un oficinista está quedando en el pasado.

Registro inmediato: El oficial emite la citación desde su dispositivo móvil.

Notificación: El conductor recibe la multa vía email.

Validación: La información llega precargada al sistema judicial; un empleado solo debe validar los datos para abrir el caso formalmente.

Infracciones que ahora recibirás por email

Es importante notar que el programa e-Citation no cubre todas las faltas. Las multas de estacionamiento y las fotomultas de cámaras de tráfico siguen funcionando bajo el sistema tradicional. El nuevo sistema se enfoca en detenciones directas por:

Velocidad: Excesos de 1 a 25 mph sobre el límite (incluyendo zonas escolares y de construcción).

Documentación: Conducir sin seguro, sin licencia válida o sin registro estatal.

Seguridad: No usar el cinturón de seguridad.

Señales: Ignorar luces rojas o señales de Stop.

Municipios bajo el programa piloto

Actualmente, 40 jurisdicciones del Condado de Cook han implementado esta tecnología. Entre las más destacadas se encuentran:

Zonas urbanas: Cicero, Evanston, Skokie, Schaumburg y Des Plaines.

Áreas residenciales: Arlington Heights, Glenview, Wilmette, Winnetka y Tinley Park.

Seguridad Regional: La oficina del Sheriff del Condado de Cook también utiliza el sistema en sus patrullajes.

Guía de pago: evita recargos

Si has recibido una e-Citation, el proceso de pago es sencillo pero tiene plazos estrictos para evitar la suspensión de tu licencia:

En línea: Ingresa al portal oficial del Condado de Cook con tu número de folio (2 letras y 8 números) y paga con tarjeta de crédito/débito. Por correo: Envía un cheque o giro postal (nunca efectivo) al Department of Revenue en el 118 N. Clark St., Chicago. Presencial: Puedes acudir a la oficina 1160 del mismo edificio para pagar en efectivo presentando una identificación oficial.

