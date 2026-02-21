Gobierno

Delcy Rodríguez recibió la visita de dos funcionarios internacionales: detalles de los encuentro aquí

Por Genesis Carrillo
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 11:09 pm

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, en el Palacio de Miraflores, Caracas. 

“Muy complacida de reunirme con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, para avanzar en una agenda energética entre ambos países. Analizamos nuevas oportunidades de cooperación, en beneficio de nuestros pueblos y del desarrollo regional”, indicó en su cuenta de Telegram

Más temprano, la mandataria encargada también sostuvo un encuentro con el canciller del Reino Hachemita de Jordania, Ayman Safadi, con quien evaluó los avances en la relación bilateral de ambos países. 

“Acordamos nuevas iniciativas para profundizar la cooperación en áreas de interés común. Avanzamos en la construcción de relaciones en favor del desarrollo compartido”, dijo Rodríguez.

Viernes 20 de Febrero - 2026
