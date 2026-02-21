Trump responde a la decisión del Congreso: ahora cobrará un arancel de 10% a todos los países

Suscríbete a nuestros canales

Tras recibir un revés judicial que invalidó sus políticas comerciales anteriores, el mandatario estadounidense anunció un nuevo arancel global que afectará a todos los productos extranjeros que ingresen al país.

La medida establece una tasa fija del 10%, presentada como un mecanismo de protección para la industria local frente a lo que el Ejecutivo califica como una competencia externa desleal. Esta decisión surge apenas horas después de que la justicia limitara su capacidad para imponer gravámenes unilaterales bajo leyes de emergencia.

En respuesta a las críticas sobre si esto subiría los precios para los ciudadanos, el mandatario ha declarado:

"No es un impuesto para nuestros ciudadanos, es un impuesto para los países extranjeros que quieren hacer negocios con nosotros. Si no quieren pagar el arancel, que fabriquen sus productos aquí mismo, en los Estados Unidos. Así de sencillo".

Respuesta ejecutiva ante el fallo judicial

El anuncio del nuevo impuesto busca sortear las restricciones impuestas por la Corte, que recientemente dictaminó un exceso de autoridad en el uso de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional. Al proponer un arancel global estandarizado, el Gobierno intenta establecer una base comercial uniforme, aunque analistas advierten que esta acción podría desencadenar una nueva serie de litigios en los tribunales federales. Trump ha calificado internamente la sentencia previa como un obstáculo para su plan económico.

A nivel internacional, socios comerciales de Europa y Asia han manifestado su preocupación por la inestabilidad que genera este cambio repentino en las reglas de intercambio. Mientras tanto, en el ámbito nacional, el sector manufacturero analiza el impacto que tendrá el aumento de costos en las materias primas importadas.

Posturas de los magistrados y el Ejecutivo

El conflicto entre los poderes del Estado ha quedado en evidencia con las declaraciones de los protagonistas. El núcleo de la disputa es si el presidente puede o no controlar la balanza comercial sin la aprobación directa del Congreso en cada paso administrativo.

Donald Trump ha mantenido su discurso de protección a la industria nacional, utilizando sus redes sociales y comunicados directos:

"Durante años, otros países se han aprovechado de nosotros y nos han robado nuestros empleos y nuestras empresas. Este arancel de base universal del 10% enviará miles de millones de dólares a las arcas de Estados Unidos y creará una potencia económica como nunca antes se ha visto".

