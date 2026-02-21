¿El IRS pagará más? Estos son los reembolsos extras de impuestos para esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

Las estadísticas preliminares del Servicio de Impuestos Internos (IRS) revelan un incremento notable en los reembolsos federales durante las primeras semanas de la temporada tributaria 2026.

Hasta principios de febrero, el monto medio de devolución alcanzó los $2 290, una cifra que supera en un 11% los $2 065 registrados en el mismo periodo del año anterior.

Aumento

Este repunte responde a la implementación de nuevas leyes fiscales que ampliaron créditos significativos, como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) según detalla El Cronista.

También el Crédito Tributario por Hijo Adicional (ACTC) beneficia directamente a millones de contribuyentes que ya procesaron sus declaraciones.

Otras deducciones

Además de los créditos tradicionales, la actual normativa introduce deducciones optimizadas para sectores específicos, incluyendo beneficios por horas extra, propinas e intereses de préstamos para vehículos fabricados en Estados Unidos.

Estos ajustes técnicos permiten que los ciudadanos recuperen una mayor parte de sus ingresos, un factor importante para el alivio financiero de los hogares en un contexto económico dinámico.

Para garantizar la recepción ágil de estos fondos antes de la fecha límite del 15 de abril, las autoridades fiscales recomiendan priorizar el envío electrónico y el uso de depósito directo, herramientas que agilizan el depósito del dinero en las cuentas bancarias de los usuarios.

