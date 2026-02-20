¡Ahorra miles de dólares! Así puedes usar la TrumpRx para bajar tus gastos médicos

Suscríbete a nuestros canales

La administración federal de los Estados Unidos transformó el mercado farmacéutico con el lanzamiento de TrumpRx, una plataforma digital diseñada para reducir drásticamente el costo de más de 40 medicamentos de alta demanda.

El sistema opera bajo un modelo de venta directa que elimina a los intermediarios, permitiendo que pacientes sin seguro médico o que pagan de su bolsillo accedan a tratamientos con descuentos que superan el 70% en comparación con los precios de lista tradicionales.

Importancia

Durante la presentación en Washington, el Ejecutivo destacó que este mecanismo utiliza el estándar de "Nación Más Favorecida" para equiparar los costos locales con los precios internacionales.

Según el gobierno, este es un paso importante para aliviar la carga financiera de las familias estadounidenses que enfrentan gastos médicos elevados según informa Mundo Now.

El catálogo inicial incluye fármacos populares como Ozempic, Wegovy y Zepbound, cuyos precios mensuales caen de más de mil dólares a rangos que oscilan entre los 199 y 350 dólares.

Además, la plataforma integra tratamientos de fertilidad como Gonal-F a una fracción de su costo habitual en farmacias especializadas, funcionando como un mercado de pago en efectivo que no requiere aprobaciones previas ni seguros médicos.

¿Cómo usarla?

Acceso al portal oficial: El usuario debe ingresar a TrumpRx.gov, donde se centraliza el directorio de los más de 40 fármacos participantes con sus respectivos costos actualizados.

El usuario debe ingresar a TrumpRx.gov, donde se centraliza el directorio de los más de 40 fármacos participantes con sus respectivos costos actualizados. Búsqueda y comparación: Se localiza la receta específica en el buscador. El sistema desplegará automáticamente el precio de mercado en efectivo, permitiendo al consumidor contrastarlo con los costos de farmacias locales.

Se localiza la receta específica en el buscador. El sistema desplegará automáticamente el precio de mercado en efectivo, permitiendo al consumidor contrastarlo con los costos de farmacias locales. Selección de la modalidad de ahorro: Dependiendo del medicamento, el portal ofrece dos vías: la descarga de un cupón digital (imprimible o para dispositivos móviles) o la redirección al sitio web del fabricante para una gestión directa.

Dependiendo del medicamento, el portal ofrece dos vías: la descarga de un cupón digital (imprimible o para dispositivos móviles) o la redirección al sitio web del fabricante para una gestión directa. Validación médica obligatoria: Sin importar la vía elegida, es requisito indispensable contar con una receta válida emitida por un profesional de salud. Esta se presenta en el mostrador de la farmacia junto al cupón o se carga en el portal del socio designado si la compra es en línea.

Pagos

El pago se ejecuta bajo la modalidad cash-only al precio bonificado. Al ser un sistema de mercado directo, el seguro médico no interviene en la transacción ni se aplica al deducible de la póliza.

Expertos en salud, como el neurocirujano Brett Osborn, señalan que esta transparencia de precios otorga un poder de comparación inédito al consumidor.

Los usuarios ahora pueden utilizar el portal como referencia para negociar o elegir opciones más económicas en su localidad mientras el gobierno planea expandir la lista de medicamentos disponibles.

