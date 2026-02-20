Juan Pablo Guanipa habla sobre el resultado electoral de 2024: ¿La oposición pasa la página con Edmundo González?

Suscríbete a nuestros canales

Luego de recibir libertad plena, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, ofreció varias entrevistas para fijar su posición y explicar lo que, en su opinión, debería ocurrir en el país tras aprobarse la Ley de Amnistía.

Expresó que luchará porque se logre un cambio político en Venezuela a través de elecciones.

"Nos corresponde luchar para que se vayan dando las condiciones, para que tengamos una solución democrática a la crisis", dijo al acudir a una misa en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste).

¿Qué debería pasar con Edmundo González?

"El realismo político que tiene que ver también con la presencia de los Estados Unidos en Venezuela nos indica que eso no va a ser así", dijo al ser consultado sobre la posibilidad de reclamar la supuesta victoria de Edmundo González en las pasadas elecciones presidenciales.

Por ello, hay que ir "sentando las bases" para que sirvan de "mecanismo de presión para lograr que el cambio político" ocurra a través un proceso electoral.

El exdiputado además dijo que hay que luchar para que los partidos políticos sean "devueltos a sus líderes naturales" y que se deben nombrar nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cuál es la opinión de Guanipa sobre la Ley de Amnistía

A su juicio la Ley de Amnistía es "excluyente" y exigió la liberación de todos los detenidos vinculados hechos violentos en el país, así como el regreso de los exiliados.

La ley "no interpreta las ganas que tiene el país de echar hacia adelante, así que tienen que revisar eso", añadió.

