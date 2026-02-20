Servicios de salud gratuitos en el Consulado de México en Nueva York: descubre cuándo

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Nueva York está reforzando su apoyo a la comunidad migrante con una nueva serie de jornadas de salud preventiva que se llevarán a cabo este mes de febrero de 2026.

Con el lema "la salud es un derecho, no un privilegio", la institución abre sus puertas para ofrecer exámenes, asesorías y recursos médicos de forma gratuita y confidencial.

Estas jornadas son una respuesta a la necesidad de miles de familias en la zona triestatal que no cuentan con cobertura médica formal.

El Consulado se convierte en un puente esencial, conectando a los asistentes con profesionales bilingües y organizaciones de salud locales.

Fecha y ubicación de la jornada de salud gratuita del Consulado de México en Nueva York

Para la última semana de febrero, el lunes 23 de febrero, la Ventanilla de Salud del Consulado ha preparado un programa centrado en la prevención de enfermedades crónicas y el apoyo administrativo en salud.

Los servicios estarán disponibles en la sede principal: 27 East 39th Street, Nueva York, NY 10016, durante la mañana a partir de las 9:00 AM hasta las 2:00 P.M.

¿Qué servicios médicos gratuitos puedes aprovechar esta semana?

El programa de estos días ofrece servicios clave para tu bienestar integral:

Prevención oncológica: Especialistas estarán disponibles para ofrecer orientación y referirte a exámenes de detección de cáncer, con un enfoque en la salud preventiva.

Asesoría en seguros médicos: Expertos ayudarán a los asistentes a inscribirse en programas de salud de bajo costo o gratuitos que se ofrecen en el estado de Nueva York.

Orientación funeraria: Un servicio esencial que proporciona información sobre trámites y apoyos en momentos difíciles.

Detección básica: Se realizarán tomas de presión arterial y niveles de glucosa para prevenir la hipertensión y la diabetes.

Programas de nutrición: Información sobre cómo acceder a programas como SNAP y WIC para familias que califiquen.

Acceso universal sin necesidad de cita previa a la jornada en el Consulado de México en Nueva York

Una de las grandes ventajas de estas jornadas es la facilidad de acceso. El Consulado asegura que no necesitas una cita previa para los servicios de la Ventanilla de Salud y no se pedirá información sobre tu estatus migratorio.

Las autoridades consulares invitan a todos los connacionales y miembros de la comunidad hispana a llegar temprano para asegurar su atención.

"Cuidar nuestra salud hoy es asegurar nuestro futuro en este país", enfatiza la institución en sus canales oficiales.

