¿Buscas comprar casa? Conoce los estados con los impuestos sobre la propiedad más bajos y más altos

Ser propietario de una vivienda en Estados Unidos (EEUU) se ha vuelto un desafío financiero que va más allá de la hipoteca, hay que tener en cuenta los impuestos a la propiedad.

A la fecha, los impuestos sobre la propiedad se han consolidado como la principal fuente de ingresos para los gobiernos locales, representando aproximadamente 70 centavos de cada dólar recaudado, según la Tax Foundation.

Sin embargo, el país vive hoy una división fiscal sin precedentes: mientras unos estados buscan abolirlos, otros proponen aumentos históricos.

Los estados con las tasas más altas y bajas

El costo de ser dueño varía drásticamente según el código postal, chequea el siguiente cuadro con información de CBS News.

Según el índice de competitividad fiscal de 2026:

Rango Estados con impuestos más altos (Tasa Efectiva) Estados con impuestos más bajos (Tasa Efectiva) 1 Illinois (1.79%) Hawái (0.31%) 2 Nueva Jersey (1.67%) Alabama (0.37%) 3 Vermont (1.40%) Arizona (0.43%) 4 Nebraska (1.38%) Idaho (0.43%) 5 Connecticut (1.35%) Carolina del Sur (0.44%)

+ Illinois y Nueva Jersey continúan liderando el costo fiscal, mientras que estados del Sur y del Oeste montañoso mantienen las tasas más atractivas para los compradores.

Panorama por condado: estos son los que más cobran

Estado Condado / Área Pago mediano anual Nueva Jersey Bergen + $10,000 Nueva Jersey Essex + $10,000 Nueva Jersey Union + $10,000 Nueva Jersey Passaic + $10,000 Nueva Jersey Morris + $10,000 Nueva Jersey Hunterdon + $10,000 Nueva Jersey Somerset + $10,000 Nueva Jersey Hudson + $10,000 Nueva York New York (Manhattan) + $10,000 Nueva York Nassau (Long Island) + $10,000 Nueva York Westchester + $10,000 Nueva York Rockland + $10,000 Nueva York Suffolk (Long Island) + $10,000 Nueva York Putnam + $10,000 Virginia Falls Church (City) + $10,000 California Marin + $10,000

Condados en la "Zona Roja":

Si vives en el noreste, la presión es máxima.

Además de los condados neoyorquinos (Manhattan, Nassau, Suffolk, Westchester, Rockland y Bergen), la lista de los impuestos más altos de la nación incluye ocho condados en Nueva Jersey (liderados por Salem y Camden), la ciudad de Falls Church en Virginia y el condado de Marin en California.

El efecto gentrificación: Si vives en un área que se está volviendo "de moda" (como partes de Hudson en NJ o Westchester en NY), el valor de tu casa sube, y tu impuesto también, aunque tu salario no haya aumentado.

El "huracán fiscal" en Nueva York

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha puesto el tema en el centro del debate nacional. Ante un déficit presupuestario de $5.400 millones de dólares, Mamdani propuso esta semana un aumento del 9.5% en la tasa del impuesto a la propiedad como alternativa a los recortes de servicios públicos.

Aunque el alcalde prefiere aumentar los gravámenes a las corporaciones y neoyorquinos más ricos, la falta de apoyo en la legislatura estatal podría obligarlo a ejecutar esta subida en los impuestos inmobiliarios.

Esto afectaría especialmente a Manhattan (Condado de Nueva York), que ya figura como uno de los 16 condados del país donde los propietarios pagan más de $10.000 anuales de media.

La tendencia de 2026: ¿Eliminar el impuesto por completo?

En contraste con la situación de Nueva York, estados como Florida, Georgia y Dakota del Norte han avanzado en propuestas legislativas este año para reducir o incluso eliminar gradualmente el impuesto a la propiedad para los dueños de viviendas principales.

En Georgia, los líderes republicanos proponen una eliminación gradual para 2032.

En Dakota del Norte, se busca una enmienda constitucional para llevar el impuesto a niveles cercanos a cero, argumentando que nadie debería "alquilarle su casa al gobierno" perpetuamente.

Deducción SALT: Recuerda que en tu declaración de impuestos federales (que se está haciendo justo ahora en febrero), solo puedes deducir hasta $10.000 de la suma de tus impuestos estatales y de propiedad. Si vives en los condados de la tabla, probablemente estés perdiendo dinero que no puedes deducir.

