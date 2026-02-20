¡Atención, inmigrantes! Conoce el programa “New American Navigators”: estos son los servicios que ofrece

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por eliminar las barreras lingüísticas y burocráticas que enfrentan los nuevos residentes, varias organizaciones estatales y civiles han lanzado oficialmente el programa “New American Navigators”, en Carolina del Norte.

Esta iniciativa tiene como objetivo capacitar a líderes comunitarios para que actúen como guías especializados, facilitando así el acceso de la población inmigrante a servicios esenciales como salud, educación y asesoría legal.

Un puente hacia la integración comunitaria mediante “New American Navigators”

El programa surge como una respuesta estratégica a la creciente necesidad de orientación en un sistema administrativo que a menudo puede resultar abrumador para quienes recién llegan al país.

Los "Navegantes" no solo ofrecerán información, sino que también funcionarán como un enlace directo entre las agencias gubernamentales y las familias que necesitan ayuda.

Según fuentes consultadas por el portal informativo La Conexión USA, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Oficina Estatal de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) y la National Partnership for New Americans (NPNA).

Ambas entidades están trabajando juntas para asegurarse de que el apoyo llegue de manera eficiente a las comunidades más vulnerables.

Objetivos clave del programa “New American Navigators”

El diseño de "New American Navigators" se basa en tres pilares esenciales que buscan asegurar una transición exitosa para los inmigrantes en su nueva vida:

Acceso a servicios de salud: Proporcionar orientación sobre cobertura médica, salud mental y programas de nutrición.

Alfabetización legal: Ayudar a identificar proveedores de servicios legales confiables y evitar estafas migratorias.

Desarrollo económico: Conectar a las personas con recursos de empleo y programas de capacitación laboral.

Sesiones informativas y próximos pasos en Carolina del Norte

Para asegurarse de que las organizaciones locales comprendan cómo implementar estas herramientas, los organizadores han programado una sesión informativa virtual para el próximo 23 de febrero de 2026.

Según el boletín oficial del NCDHHS, este evento de 45 minutos servirá para presentar las guías de recursos y los mecanismos de financiamiento disponibles para las entidades participantes.

Expertos del sector, mencionados en reportes de Voz de América sobre programas similares de patrocinio y acogida, destacan que la figura del "Navegador" reduce significativamente el tiempo que una familia necesita para estabilizarse económicamente.

Al eliminar la incertidumbre, el programa promueve una integración más fluida y productiva en el tejido social estadounidense.

El impacto en la comunidad latina de Carolina del Norte

Para las organizaciones latinas en Carolina del Norte, este lanzamiento es un gran paso en la lucha por la equidad.

Con un enfoque de "voz activa" y liderazgo local, el programa empodera a quienes ya comprenden las necesidades de sus comunidades, permitiéndoles convertirse en agentes de cambio reconocidos.

Con la llegada de "New American Navigators", el estado reafirma su compromiso de ser un lugar acogedor donde el origen de una persona no sea un obstáculo para acceder a una vida digna y segura.

