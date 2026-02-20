¿Recibirás menos dinero? Seguro Social de EEUU anuncia cuatro cambios para este 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social de los Estados Unidos confirmó una serie de ajustes financieros para 2026 que impactarán directamente en el presupuesto de más de 70 millones de beneficiarios.

Aunque el Ajuste por Costo de Vida (COLA) elevará los cheques mensuales en respuesta a la inflación, el incremento neto se verá matizado por el alza en los costos de los servicios de salud federales.

Estas modificaciones buscan equilibrar el poder adquisitivo de los jubilados y trabajadores frente a un panorama económico donde la vivienda y los alimentos mantienen una presión constante sobre el gasto diario.

Cambios

Según detalla Mundo Now, estos son los cambios más significativos que entran en vigor este año:

Ajuste por Costo de Vida (COLA): Los beneficios mensuales aumentan un 2.8 % a partir de enero, lo que representa un incremento promedio de 56 dólares para los jubilados.

Los beneficios mensuales aumentan un 2.8 % a partir de enero, lo que representa un incremento promedio de 56 dólares para los jubilados. Incremento en Medicare parte B: La prima mensual sube un 9.7 %, pasando de $185 a $202.90, monto que se descuenta automáticamente del cheque del Seguro Social.

La prima mensual sube un 9.7 %, pasando de $185 a $202.90, monto que se descuenta automáticamente del cheque del Seguro Social. Nuevos topes de jubilación: El beneficio máximo para quienes se retiran a la edad plena asciende a $4 152, mientras que quienes demoren su retiro hasta los 70 años podrán percibir hasta $5 251.

El beneficio máximo para quienes se retiran a la edad plena asciende a $4 152, mientras que quienes demoren su retiro hasta los 70 años podrán percibir hasta $5 251. Alivio fiscal "One Big Beautiful Bill": Se implementa una deducción adicional de $6 000 para personas de 65 años o más, vigente hasta 2028, con el fin de reducir la carga de impuestos federales.

Se implementa una deducción adicional de $6 000 para personas de 65 años o más, vigente hasta 2028, con el fin de reducir la carga de impuestos federales. Flexibilidad laboral y discapacidad: El límite de ingresos para trabajadores no ciegos con beneficios por discapacidad sube a $1 690 mensuales, mientras que los jubilados que aún trabajan podrán ganar hasta $24 480 anuales antes de sufrir retenciones en su pago.

Consideraciones

Es importante que cada beneficiario revise sus notificaciones oficiales y planifique sus finanzas considerando que, si bien el monto bruto de su cheque será mayor, el descuento de Medicare reducirá el impacto real de este aumento.

La actualización de estos límites salariales y fiscales ofrece una ventana de oportunidad para quienes desean reincorporarse al mercado laboral o maximizar sus ahorros.

Según detalla el ente, con esto se garantiza que el sistema se adapte a las necesidades actuales de la población mayor en un entorno de costos médicos crecientes.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube