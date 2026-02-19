Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este jueves 19 de febrero, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) , informó que inició la entrega del Bono de Ingreso Contra la Guerra para pensionados que cobran pensión por el Sistema Patria.

El monto asignado para este mes en cursos es de 19.500 bolívares.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

