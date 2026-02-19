¡Cifras récord! EEUU repatría a un grupo de 170 exconvictos cubanos: conoce los detalles de la deportación

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos experimenta un cambio de ritmo drástico este año. Las agencias federales intensifican la vigilancia sobre ciudadanos extranjeros que poseen antecedentes penales o estatus irregular en el país.

Esta estrategia busca priorizar la seguridad nacional mediante la remoción de sujetos que representan un peligro para las comunidades locales. Los operativos aéreos coordinados facilitan el retorno de estos individuos a sus naciones de origen de manera expedita.

La colaboración entre gobiernos vecinos resulta fundamental para el éxito de estas misiones de repatriación que ocurren bajo estrictos protocolos. Los vuelos chárter del sistema federal operan con vigilancia constante para garantizar la integridad de las tripulaciones involucradas.

El pasado 9 de febrero, el ICE deportó a 170 cubanos en el primer vuelo de repatriación del año 2026 hacia la isla. La agencia federal confirmó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que la mayoría del grupo poseía condenas por delitos graves.

¿Qué tipos de criminales envió el ICE en este vuelo de deportación a Cuba?

Según ICE, informó que entre los repatriados había “asesinos, secuestradores, violadores y narcotraficantes”. La agencia acompañó su reporte con imágenes de sujetos condenados por agresión agravada con armas peligrosas y posesión de documentos falsos.

Un detalle crítico de la publicación resalta la presencia de individuos vinculados a la venta de fentanilo y cocaína en territorio estadounidense. ICE enfatiza que estos delincuentes extranjeros pierden su derecho a permanecer en el país tras violar las leyes federales.

La cifra de 170 deportados marca un inicio de año con alta actividad operativa para los vuelos destinados al Caribe. Las autoridades de inmigración mantienen un monitoreo permanente sobre otros ciudadanos de la isla que aguardan en centros de detención.

¿Cómo cambió la frecuencia del vuelo de deportación a Cuba?

A pesar de que estos traslados existen desde hace tiempo, el gobierno cubano mostró reasentimiento en el pasado para aceptar vuelos masivos. Sin embargo, bajo la administración Trump, estos mecanismos de devolución ocurren ahora en números récord según indica la agencia.

"Un avión lleno de deportados de Cuba se dirigió a casa el 9 de febrero en el primer vuelo de ICE Air", posteó la institución. Este aumento en la frecuencia responde a un endurecimiento de la política exterior y migratoria del actual gobierno.

La coordinación actual permite superar las barreras diplomáticas que anteriormente limitaban el número de pasajeros en cada trayecto. El uso de la flota aérea de ICE garantiza que los retornos se realicen sin interrupciones en los calendarios previstos.

¿Cuál es el impacto del vuelo de deportación a Cuba en la seguridad fronteriza?

La remoción de "criminales extranjeros" envía un mensaje de disuasión a quienes intentan evadir las leyes de inmigración mediante actos delictivos. El gobierno federal asegura que mantendrá esta presión operativa durante todo el ciclo fiscal de 2026.

Las organizaciones locales en Miami y otras ciudades con alta población cubana observan con atención este incremento en los vuelos de retorno. Las autoridades locales reiteran que la prioridad de expulsión se enfoca en personas con historiales de violencia.

ICE continuará la publicación de reportes sobre cada vuelo de deportación a Cuba para transparentar el uso de los recursos públicos. La meta final del departamento es reducir la presencia de elementos peligrosos dentro de la sociedad estadounidense.

