Anuncian el pago de pensiones correspondiente a marzo: fecha y monto aquí

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó la fecha de pago de las pensiones correspondiente al mes de marzo.

Este viernes 20 de febrero, los adultos mayores en Venezuela recibirán el monto de Bs. 130 en sus cuentas bancarias.

En tal sentido, recomiendan hacer uso de la banca electrónica. A través de este medio, le informaremos cuándo se va haciendo efectivo el pago en las entidades bancarias correspondientes.

Encuesta laboral en Patria

Actualmente está activa una encuesta laboral en el Sistema Patria, con miras a la Constituyente Laboral que planea el ejecutivo Nacional para crear un nuevo modelo en beneficios de los trabajadores del país, tanto activos y jubilados; así como aquellos pertenecientes al sector privado.

