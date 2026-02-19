Caos administrativo en Nueva York: ¿Necesitas tu acta de nacimiento u otro documento esencial? Debes prepararte para una larga espera

Suscríbete a nuestros canales

Para miles de familias en el estado de Nueva York, obtener un acta de nacimiento o matrimonio se ha convertido en una prueba de paciencia y frustración.

Lo que debería ser un trámite de rutina a través de la Oficina de Registro Civil (Vital Records) ha derivado en un colapso que mantiene en espera solicitudes desde hace meses e incluso años.

Casos como el de Memory Burcalow, quien solicitó su acta en marzo de 2025 y sigue esperando casi un año después, son el reflejo de una crisis que afecta la capacidad de los residentes para realizar trámites básicos como renovar licencias de conducir, obtener pasaportes o gestionar seguros médicos.

El costo del retraso: dinero pagado, documentos ausentes

A pesar de pagar tarifas que rondan los $80 dólares, procesadas mayormente por la empresa intermediaria VitalChek, muchos solicitantes no reciben más que correos automáticos.

Para la comunidad hispana y los inmigrantes, este retraso es crítico: sin un certificado de nacimiento o matrimonio original, es imposible cumplir con los requisitos de la Real ID o demostrar parentesco para trámites migratorios y de herencia.

Radiografía del colapso (Cifras a febrero de 2026)

Solicitudes genealógicas: actualmente pausadas. El estado ha dejado de procesar estos pedidos para priorizar (sin éxito aparente) los certificados de nacimiento y defunción.

actualmente pausadas. El estado ha dejado de procesar estos pedidos para priorizar (sin éxito aparente) los certificados de nacimiento y defunción. Atraso acumulado: se estima que más de 11.800 solicitudes están en el limbo administrativo.

se estima que más de 11.800 solicitudes están en el limbo administrativo. Falta de transparencia: el Departamento de Salud de NY (DOH) ha declinado dar tiempos de espera promedio, argumentando que "cada caso es único".

¿Por qué no avanza el trámite?

Aunque la gobernadora Kathy Hochul destinó $7 millones para la digitalización y contratación de personal, el Comisionado de Salud, Dr. James McDonald, admite que la modernización es lenta.

La dependencia de archivos físicos antiguos y la falta de integración digital entre los condados y la oficina estatal en Albany siguen siendo el cuello de botella.

Diferencia entre NYC y el Estado: Es vital recordar que la Ciudad de Nueva York (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island) tiene su propio sistema de registros. Si tu evento ocurrió en la ciudad, el proceso suele ser distinto y, en ocasiones, más ágil que el del resto del estado (NYS Vital Records).

¿Qué hacer si necesitas tu documento con urgencia?

Si te encuentras en este "limbo", no todo está perdido.

Aquí te presentamos las alternativas legales para intentar agilizar tu proceso:

Acude al municipio local (Town/City Clerk): si naciste o te casaste fuera de la Ciudad de Nueva York (NYC), intenta pedir el certificado directamente en la alcaldía o municipio donde ocurrió el evento.

Suelen ser mucho más rápidos que la oficina estatal en Albany.

Solicita un reembolso a VitalChek: si tu trámite lleva más de 6 meses sin respuesta, tienes derecho a exigir la devolución de tu dinero.

Muchos residentes han logrado el reembolso tras presionar a la empresa intermediaria.

Contacta a tu representante estatal: las oficinas de los asambleístas o senadores estatales suelen tener canales directos con el DOH para "empujar" casos de extrema urgencia (emergencias médicas o trámites legales inaplazables).

Impacto en el estatus legal: Para residentes en proceso de ajuste de estatus, la falta de estos documentos puede causar "Requests for Evidence" (RFE) por parte de USCIS, retrasando permisos de trabajo o residencias. Si este es tu caso, consulta con un abogado sobre cómo presentar una declaración jurada ante la falta de respuesta del estado.

Evita las solicitudes genealógicas por ahora: el estado ha confirmado que estos pedidos no se están procesando. Si buscas información de antepasados, no envíes dinero en este momento.

