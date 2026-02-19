Nueva regla de ICE para refugiados: ¿Por qué podrías ser detenido tras tu primer año en EEUU?

Suscríbete a nuestros canales

En un giro sin precedentes a la política de "control extremo", la administración del presidente Donald Trump ha otorgado a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) facultades ampliadas para detener a refugiados.

En este caso se trata de aquellos que entraron legalmente al país pero que aún no han formalizado su residencia permanente (Green Card).

Según un memorando interno fechado el 18 de febrero de 2026 -citado por el portal de CBS News- emitido conjuntamente por ICE y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el gobierno ahora considera el cumplimiento del primer año en el país como un "punto obligatorio de reevaluación".

¿En qué consiste la nueva directiva?

Bajo la ley federal, los refugiados están obligados a solicitar su residencia permanente un año después de su llegada.

Sin embargo, históricamente, el retraso en este trámite no era motivo de arresto.

La nueva política cambia las reglas del juego:

Punto de control obligatorio: al cumplir un año, el refugiado debe ser sometido a una nueva "inspección y examen".

al cumplir un año, el refugiado debe ser sometido a una nueva "inspección y examen". Detención preventiva: ICE ahora tiene el poder de mantener en custodia a estos inmigrantes durante todo el proceso de revisión, que busca detectar posibles fraudes en la solicitud original o amenazas a la seguridad nacional.

ICE ahora tiene el poder de mantener en custodia a estos inmigrantes durante todo el proceso de revisión, que busca detectar posibles fraudes en la solicitud original o amenazas a la seguridad nacional. Consecuencias de no presentarse: el memorando indica que quienes no se presenten voluntariamente para esta revisión deberán ser localizados, arrestados y detenidos por agentes de ICE.

Justificación vs crítica: seguridad bajo la lupa

La administración justifica estas medidas citando preocupaciones de seguridad pública, intensificadas tras incidentes recientes y la implementación de la "Operación PARRIS" en estados como Minnesota.

"Operación PARRIS": Esta operación ya ha resultado en el traslado de refugiados de estados del norte hacia centros de detención en Texas para interrogatorios. Esté preparado para la posibilidad de que el proceso no ocurra en su oficina local de inmigración.

El objetivo declarado es verificar que los beneficiarios no tengan vínculos con el terrorismo o antecedentes penales graves que no fueron detectados inicialmente.

Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos humanos, como HIAS, han calificado la medida de "transparente esfuerzo para deportar a personas que el propio gobierno ya había verificado tras años de escrutinio en el extranjero".

El fin de la política de "48 horas"

Anteriormente, si ICE detenía a un refugiado, tenía un plazo de 48 horas para decidir si lo liberaba o iniciaba un proceso de deportación.

Con esta nueva directiva, ese límite queda revocado, permitiendo detenciones prolongadas mientras el gobierno reexamina cada caso de manera individual.

¿Qué deben hacer los refugiados ahora?

Si usted o un familiar se encuentra bajo el estatus de refugiado, tome en cuenta las siguientes recomendaciones para proteger su estancia en el país:

Vigile el calendario: no espere a que pase el año. Inicie el proceso de ajuste de estatus (Formulario I-485) tan pronto como sea elegible (al cumplir un año de presencia física en EE. UU.). Asesoría legal urgente: ante el nuevo poder de ICE, contar con un abogado de inmigración es vital. La revisión de seguridad puede incluir re-entrevistas sobre los motivos por los que huyó de su país de origen. Mantenga su dirección actualizada: es obligatorio notificar cualquier cambio de domicilio a USCIS mediante el formulario AR-11 para evitar que ICE considere que usted está "evadiendo" la inspección obligatoria. Recopile su documentación: tenga a mano todas las pruebas de su proceso de selección inicial y registros de buena conducta en EEUU.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube