De Hawái a Maryland: el mapa de los estados que Elon Musk podría comprar ya mismo si quisiera

La última actualización de Forbes confirma una cifra que desafía la lógica económica: Elon Musk ostenta un patrimonio de $849 mil millones.

Para ponerlo en perspectiva, el líder de Tesla y SpaceX ya no solo es el hombre más rico del planeta, sino que su fortuna duplica la de figuras como Larry Page y se sitúa en niveles que permiten comparaciones, ya no con mansiones o yates, sino con el valor total de estados y naciones enteras.

Dueño de estados: de Hawái a Maryland

La magnitud del capital de Musk redefine el concepto de "bienes raíces". Según el análisis de Forbes, con su cuenta bancaria actual, el magnate podría realizar las siguientes compras hipotéticas:

Hawái completo: Podría adquirir las 572,781 viviendas que existen en el estado archipiélago.

Condado de San Diego: Alcanzaría para comprar la totalidad de las propiedades residenciales de uno de los mercados más caros de EE. UU.

Maryland: Con USD 716 mil millones (le sobrarían más de 100 mil millones), Musk podría quedarse con todas las casas, suburbios y ciudades del estado de Maryland.

El mercado automotor en su bolsillo

Aunque su imperio nació de los autos eléctricos, el poder de compra de Musk hoy superaría a la industria entera en un solo movimiento.

Su patrimonio es suficiente para comprar todos los autos nuevos vendidos en Estados Unidos durante un año.

Si bien los analistas advierten que sería una inversión desastrosa debido a la depreciación inmediata de los vehículos, el dato sirve para ilustrar que un solo individuo tiene más liquidez que el mercado automotriz más dinámico del mundo.

Musk vs. el PBI global: una economía nacional

Lo más impactante de este 2026 es que la fortuna de Elon Musk ya no se mide contra otros empresarios, sino contra el Producto Bruto Interno (PBI) de países desarrollados.

Entidad / País Valor (Patrimonio / PBI) Elon Musk USD 849 mil millones Suiza USD 900 mil millones Bélgica USD 716 mil millones Suecia USD 662 mil millones Nueva Zelanda USD 263 mil millones

Su capital es casi equivalente a la economía anual de Suiza, una de las naciones más estables y ricas del mundo, y supera con holgura la producción total de países como Bélgica o Suecia.

