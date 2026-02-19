Sarampión en California 2026: lista de lugares de exposición y qué hacer si estuviste allí

Suscríbete a nuestros canales

California enfrenta un desafío de salud pública en este primer bimestre del año, a la fecha, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha confirmado 19 casos de sarampión en el estado.

Esto representa un aumento que mantiene en alerta a las autoridades, especialmente en el norte del estado y la zona metropolitana de Los Ángeles.

Aunque las cifras actuales están por debajo del pico crítico de 2.280 casos registrados a nivel nacional en 2025, el ritmo de contagio en personas no vacunadas sigue siendo una preocupación mayor para las familias residentes.

Los puntos críticos: ¿Dónde están los brotes?

El foco principal de la enfermedad se ha desplazado al Condado de Shasta, que registra el mayor brote en California desde 2020 con al menos 8 casos vinculados.

Sin embargo, la movilidad de los viajeros ha dispersado casos en otros condados clave:

Sur de California: Los Ángeles (3 casos), Orange y Riverside.

Lugares de posible exposición (Cronología de riesgo)

Si usted o su familia visitaron los siguientes lugares en las fechas indicadas, es vital monitorear síntomas, especialmente si no cuentan con el esquema de vacunación completo:

Disneyland (Anaheim): exposiciones reportadas los días 22 y 28 de enero. Aeropuerto Internacional de LAX: exposición el 31 de enero. Dunkin’ Donuts (Woodland Hills): 31 de enero. Restaurante Mardi Gras Tuesday (Sherman Oaks): 2 de febrero.

Importante: Las autoridades confirman que los contagiados en Los Ángeles eran personas no vacunadas o con estatus de vacunación desconocido que regresaron de viajes internacionales.

Ahora, si sospecha que estuvo expuesto, no acuda directamente a la sala de espera de un hospital.

Llame primero a su médico o clínica para que le den instrucciones y así evitar contagiar a otras personas en el centro de salud.

El panorama nacional y fronterizo

A nivel federal, los CDC reportan 910 casos confirmados en lo que va de 2026.

Un dato relevante para la comunidad hispana es que muchos de estos contagios provienen de "importaciones"; es decir, personas que viajan al extranjero, incluyendo brotes activos en México y otras regiones de Latinoamérica, y regresan al país sin estar inmunizados.

Incluso se han reportado protocolos de confinamiento en centros de detención en Texas debido a brotes localizados, lo que subraya la facilidad con la que el virus se propaga en espacios cerrados.

Lo que todo residente de California debe saber

El virus del sarampión es altamente contagioso, un 90% de probabilidad de contagio si no estás vacunado y te expones.

Los síntomas incluyen:

Fiebre alta y tos persistente.

Conjuntivitis (ojos rojos y llorosos).

Sarpullido característico: manchas rojas que suelen empezar en la cara y se extienden al resto del cuerpo.

La solución: La vacuna MMR La vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (MMR) es la herramienta más efectiva.

Dosis: se requieren dos dosis para alcanzar un 97% de protección.

se requieren dos dosis para alcanzar un 97% de protección. Acceso: en California, muchas clínicas comunitarias ofrecen la vacuna a bajo costo o gratuita, independientemente de su estatus migratorio.

Recordatorio: Buscar atención médica o vacunación en clínicas públicas de California no afecta su estatus migratorio ni cuenta para la "carga pública". La salud de su familia es la prioridad.

