EEUU autoriza a otra petrolera para operar en Venezuela: detalles aquí

El gobierno de los Estados Unidos, a través de la OFAC, ha formalizado la inclusión de la petrolera francesa Maurel & Prom en el selecto grupo de transnacionales autorizadas para operar en suelo venezolano.

Este movimiento consolida la nueva política de hidrocarburos bajo la administración de Donald Trump, enfocada en la reactivación productiva mediante licencias específicas y control financiero externo.

Con esta actualización, son seis las compañías multinacionales que cuentan con el aval de Washington para realizar transacciones en los sectores de petróleo y gas en Venezuela:

Maurel & Prom (Francia) - Nueva incorporación. Chevron (EE. UU.) Repsol (España) Eni (Italia) BP (Reino Unido) Shell (Reino Unido/Países Bajos)

De acuerdo a diversas informaciones, la autorización permite realizar transacciones "relacionadas con las operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela" por parte de esas cinco petroleras más la francesa, bajo ciertas condiciones.

La nueva licencia ampliada establece que cualquier pago de impuestos o regalías sobre el petróleo y el gas se destina a cuentas designadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que por el momento están en Qatar.

El activo más importante de Maurel & Prom en Venezuela es su participación en la empresa mixta Petroregional del Lago (PRDL), en la cual posee el 40% de las acciones (a través de su unidad M&P Iberoamérica), mientras que el 60% restante pertenece a PDVSA.

