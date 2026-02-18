Política

¡En video! Así fue el reencuentro entre Biagio Pilieri y Freddy Superlano tras su excarcelación

La organización Convergencia Venezuela difundió los detalles

Por Selene Rivera
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 07:54 pm
Foto: Cortesía

Este miércoles los dirigentes políticos, Biagio Pilieri y Freddy Superlano, se reencontraron tras su excarcelación.

A través de sus canales oficiales, la organización Convergencia Venezuela difundió el video del emotivo reencuentro entre ambos dirigentes opositores.

De acuerdo con la publicación de Convergencia Venezuela, Pilieri y Superlano fueron excarcelados tras pasar un año y medio detenidos en El Helicoide.

Durante el reencuentro, ambos dirigentes se dieron un fuerte abrazo y compartieron un emotivo momento. "Que este abrazo de hoy sea impulso y esperanza para lo que viene", reza la publicación.

 

Miércoles 18 de Febrero - 2026
