¡En video! Así fue el reencuentro entre Biagio Pilieri y Freddy Superlano tras su excarcelación

Este miércoles los dirigentes políticos, Biagio Pilieri y Freddy Superlano, se reencontraron tras su excarcelación.
A través de sus canales oficiales, la organización Convergencia Venezuela difundió el video del emotivo reencuentro entre ambos dirigentes opositores.
Pilieri y Freddy Superlano se reencuentran
De acuerdo con la publicación de Convergencia Venezuela, Pilieri y Superlano fueron excarcelados tras pasar un año y medio detenidos en El Helicoide.
Durante el reencuentro, ambos dirigentes se dieron un fuerte abrazo y compartieron un emotivo momento. "Que este abrazo de hoy sea impulso y esperanza para lo que viene", reza la publicación.
Visite nuestra sección de Nacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube