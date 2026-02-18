Una ola de calor inusual rompe récords de temperatura en el centro y este de EEUU: conoce el pronóstico aquí

Suscríbete a nuestros canales

‎Esta semana, millones de personas en Estados Unidos (EEUU) experimentarán un giro radical en las condiciones meteorológicas. Tras semanas de frío intenso, un sistema de alta presión desplazará las masas de aire polar para dar paso a un ambiente primaveral.

Este fenómeno meteorológico transformará el paisaje invernal en las Llanuras y el Atlántico medio. Los expertos vigilan de cerca este ascenso térmico debido a sus posibles efectos en la agricultura y el riesgo de desastres naturales.

Las autoridades recomiendan precaución ante la rapidez con la que el termómetro escalará en diversas ciudades del país. El cambio de patrón climático ocurre de manera repentina y afecta la estabilidad de los ecosistemas locales.

Este18 de febrero de 2026, una ola de calor inusual rompe récords en el centro y este de EE UU con temperaturas de hasta 30 °C sobre el promedio. Los meteorólogos de AccuWeather confirman que este periodo cálido es el más sostenido desde principios de enero.

¿Cómo afecta la ola de calor inusual a las Llanuras?



‎El aire cálido avanza con fuerza desde Texas hasta Kansas y genera valores que superan los 27 °C en pleno invierno. Ciudades como Oklahoma City y Des Moines esperan registrar máximas históricas durante la jornada de este martes.



‎Dan Pydynowski, meteorólogo senior de la fuente primaria, explica que este será el periodo de clima cálido más largo en meses. "Para muchas áreas del Atlántico medio, este será el periodo más sostenido de clima cálido", aseguró el experto.



‎Sin embargo, este ascenso térmico también impulsa vientos secos que elevan el peligro de incendios forestales. El Panhandle de Texas y el oeste de Nebraska presentan una vulnerabilidad crítica ante la falta de lluvias recientes.

‎¿Dónde avanzará la ola de calor inusual hacia el este?



‎El alivio térmico se desplazará paulatinamente hacia la costa atlántica durante los próximos días. Pittsburgh proyecta alcanzar los 15 °C a mitad de semana, su registro más alto desde el pasado 9 de enero.



‎Por su parte, la capital Washington D.C. también rozará los 15 °C entre martes y miércoles según los modelos climáticos. En el sudeste, el termómetro oscilará entre los 70 y 80 °F con récords probables para el fin de semana.



‎Esta ola de calor inusual encontrará una barrera natural en el norte, donde el aire frío ofrecerá resistencia. Boston, por ejemplo, tendrá dificultades para superar los 4 °C debido al bloqueo de las masas cálidas.

‎¿Qué riesgos trae la ola de calor inusual en el norte?



‎El contraste entre el aire tropical y el frío persistente generará una línea divisoria peligrosa cerca de Chicago. Esta transición provocará episodios mixtos de nieve, hielo y lluvias intensas a mitad de la semana laboral.



‎Además, el rápido deshielo provocado por las altas temperaturas aumenta el riesgo de inundaciones en ríos secundarios. Los especialistas advierten sobre posibles atascos de hielo en las cuencas del Medio Oeste y el Noreste.



‎Pese al respiro que ofrece esta ola de calor inusual, el contraste térmico seguirá bajo monitoreo constante. La comunidad debe mantenerse alerta ante los cambios bruscos que AccuWeather pronostica para el cierre de la temporada invernal

