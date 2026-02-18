Muralla tricolor: nueve venezolanos entre los mejores defensores de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

El talento venezolano vuelve a ser protagonista en las Grandes Ligas, esta vez por su solvencia con el guante. Según el más reciente ranking de MLB Network, nueve peloteros criollos han sido seleccionados entre los diez mejores defensores de sus respectivas posiciones, confirmando que la exportación de "manos de seda" sigue en su punto más alto.

En el jardín derecho, Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta) se ubica en la quinta casilla, respaldado por un porcentaje de fildeo de .983 y su reciente premio al Regreso del Año. Lo acompaña en el Top 10 el zuliano Wilyer Abreu (Medias Rojas de Boston), quien se sitúa décimo tras haber conquistado su segundo Guante de Oro consecutivo en 2025. Por su parte, el joven fenómeno Jackson Chourio (Cerveceros de Milwaukee) ocupa el noveno puesto entre los patrulleros izquierdos.

La receptoría es otra área de dominio absoluto. William Contreras (Milwaukee) brilla en el segundo lugar del ranking, consolidándose como uno de los caretas más completos del negocio. Gabriel Moreno (Cascabeles de Arizona), ganador del Guante de Oro anteriormente, escolta en la sexta posición, demostrando por qué es una de las piezas defensivas más valoradas en la Liga Nacional.

La segunda base cuenta con dos nombres históricos: José Altuve (Astros de Houston) aparece en el sexto lugar, mientras que Gleyber Torres, ahora con los Tigres de Detroit, ocupa la séptima plaza. Ambos destacan por su veteranía y capacidad de ejecución en una de las posiciones más exigentes del infield.

Finalmente, el ranking incluye a Eugenio Suárez, quien regresa a los Rojos de Cincinnati tras firmar por 15 millones de dólares, ubicándose como el noveno mejor antesalista. La lista la completa Willson Contreras, quien aparece en la décima posición entre los inicialistas, demostrando su versatilidad defensiva en esta etapa de su carrera.

