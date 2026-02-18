Ventajas de la gasolina "premiun" de 97 octanos que ya se vende en Caracas: ¿Qué vehículos pueden usarla?

Suscríbete a nuestros canales

La elección de la gasolina adecuada para tu automóvil puede parecer una tarea sencilla, pero la diferencia entre los octanajes puede tener un impacto en el rendimiento y la salud del motor de tu vehículo.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa), creó un plan piloto para reincorporar al mercado nacional un combustible de alto rendimiento para vehículos con motores de alta exigencia.

Según explica la oficina de Energía Eficiente y Renovable del Departamento de Energía de los Estados Unidos, el octanaje es una medida de la resistencia de la gasolina a detonar antes de tiempo en el motor.

Un número más alto de octanos indica una mayor resistencia a la detonación.

Esto quiere decir que la gasolina de mayor octanaje es menos propensa a causar golpeteo en el motor y causarle daño a lo largo del tiempo.

Diferencias de las gasolinas

La gasolina 93 octanos es la más estándar y económica, está diseñada para utilizarse en motores de baja comprensión.

Gasolina de 95 octanos es adecuada para la mayoría de los vehículos modernos que poseen motores de compresión media .

que poseen motores de compresión media La gasolina de 97 octanos es la opción de más alto rendimiento, diseñada para motores de alta compresión, como los que se encuentran en autos deportivos o de alta gama.

Estos motores requieren un combustible que pueda soportar mayores presiones. Por lo que la elección de octanaje depende de su vehículo y por recomendaciones del fabricante.

Para vehículos que no requieren un octanaje alto, usar gasolina de 95 o 97 octanos no proporcionará beneficios significativos y solo aumentará sus gastos.

