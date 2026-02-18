José Andrés Padrón vuelve a Portadas al Día: esta fue su publicación de regreso a las redes tras semanas de recuperación

Suscríbete a nuestros canales

Después de una ausencia que puso a sus seguidores al borde de la angustia, el presentador José Andrés Padrón anunció su regreso al programa Portadas al Día, tras haber enfrentado un complicado proceso de recuperación luego de una intervención quirúrgica de emergencia. El animador zuliano compartió un mensaje cargado de emoción en su cuenta de Instagram donde describió cómo vivió días de miedo, dudas y falta de control antes de comenzar a recobrar fuerza y esperanza.

La ausencia de Padrón en el matutino fue notoria mientras se concentraba en su salud, momento en el que su equipo y compañeros de set mantuvieron informada a la audiencia. En las últimas semanas, estuvo en reposo siguiendo las indicaciones médicas, heredando el apoyo constante de su entorno profesional y del público que aguardaba su vuelta a la televisión.

“La incertidumbre no avisa”

En la publicación en Instagram, Padrón no ocultó la intensidad de sus días al descubrir su diagnóstico. Contó que la incertidumbre lo acompañó desde el inicio del cuadro, describiendo noches y jornadas marcadas por la inseguridad y la sensación de no tener el control de su cuerpo. Según sus palabras, fue la fe y la certeza de que pasaría lo que le permitió mantenerse firme:

“Algo me mantenía amarrado a Dios, la fe, manejando la certeza de que todo pasaría… y así fue”, escribió.

El animador también agradeció de forma pública el apoyo recibido de médicos, enfermeras y equipo de salud que estuvo a su lado, resaltando la dedicación humana que encontró por parte de quienes lo atendieron mientras estuvo en descanso forzado fuera de las cámaras.

De la operación al regreso: la recuperación que todos esperaban

El motivo de la ausencia de Padrón fue una operación de emergencia para extirparle la vesícula, tras experimentar dolores intensos que lo llevaron a buscar atención médica inmediata. La cirugía se realizó de urgencia y concluyó con éxito, aunque requirió de varios días de observación y reposo para completar su convalecencia. Fue precisamente por esta condición que el animador comunicó su separación temporal de Portadas al Día, para dedicarse plenamente a su bienestar físico y emocional.

Durante su recuperación, recibió muestras de cariño de colegas como Isabella Rodríguez, quien visitó al presentador y destacó el buen ánimo que mantenía pese a las dificultades. Ese apoyo fue uno de los elementos constantes en el camino hacia su regreso.

Ya en pie y listo para volver a las cámaras

Con la etapa más difícil detrás, Padrón confirmó que está listo para retomar su lugar en el matutino de Venevisión. Su mensaje en redes no solo celebró su recuperación física, sino que también reflejó una transformación interna: dijo sentirse “más fuerte” y con una nueva perspectiva sobre la vida y el dolor.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube