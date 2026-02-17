¡Continúa la historia! Preparan serie sobre la vida del hijo de Pablo Escobar

Suscríbete a nuestros canales

Cuando parecía que la historia de Pablo Escobar ya había sido contada desde todos los ángulos posibles —Narcos, El Patrón del Mal, decenas de documentales—, Disney+ decidió dar un giro inesperado. La lente ya no apunta al capo en pleno auge ni a la persecución policial que marcó los años noventa. Apunta a algo mucho más íntimo: la infancia de su hijo .

Un narrador poco convencional

La serie se llama “Dear Killer Nannies: criado por sicarios” y acaba de lanzar su primer teaser. En el clip se escucha la voz de Juan Pablo Escobar como narrador de su propia historia, una perspectiva que, según se adelanta, “nadie conoce” . La propuesta es clara: mostrar a un niño que crece “entre juegos y privilegios”, convencido de habitar “un mundo mágico y sin límites”, mientras a su alrededor se despliega el aparato criminal más temido de Colombia .

Custodiado por hombres armados encargados de protegerlo de los enemigos de su padre, Juan Pablo se ve expuesto desde muy pequeño a una violencia que, para él, se vuelve cotidiana. Lejos de glorificar ese universo, la ficción busca retratar el proceso de pérdida de la inocencia y la toma de conciencia de que esa normalidad estaba atravesada por el peligro .

John Leguizamo, un sueño de más de una década

Uno de los grandes atractivos del proyecto es la transformación de John Leguizamo en Pablo Escobar Gaviria. El actor colombiano-estadounidense, que desde hace años manifestó su interés por interpretar al narcotraficante, compartió el teaser en sus redes sociales con un mensaje contundente: “¡El mejor Pablo de todos!” .

Leguizamo definió la serie como la “primera versión autorizada” de esta historia y subrayó el aval del propio Juan Pablo Escobar en el desarrollo del proyecto . No es para menos: en 2013, el actor invirtió dinero propio en prótesis y vestuario para demostrar que podía encarnar al capo, en un proyecto que finalmente no se concretó. Hoy, ese viejo anhelo se materializa en una producción de alto perfil internacional .

Elenco de peso y producción con sello colombiano

El reparto principal incluye a Janer Villareal como Juan Pablo en su etapa adolescente, mientras que Miguel Tamayo y Miguel Ángel García interpretan al personaje en su niñez. Laura Rodríguez da vida a Victoria Henao, esposa de Escobar y madre de Juan Pablo. Completan el elenco Juanita Molina, Julián Zuluaga, Rafael Zea, Danharry Colorado, Julián Bustamante, Julián Díaz y Melanie Dell‘ Olmo. Además, la serie cuenta con participaciones especiales de Andrés Delgado y Carmen Electra .

La producción corre por cuenta de Telemundo Studios, Underground Producciones y TIS Studios, con Sebastián Ortega como showrunner . Juan Pablo Escobar participa activamente como cocreador de la ficción, junto a Ortega y Pablo Farina, y compartió sus experiencias personales para el desarrollo del guion .

Un dato clave: la serie fue beneficiaria del incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual) del gobierno colombiano, que otorga un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales realizados en el país, administrado por Proimágenes Colombia .

El peso de un apellido

Juan Pablo Escobar nació el 24 de febrero de 1977 en Medellín, cuando su padre aún no era una figura pública, aunque ya se perfilaba como uno de los narcotraficantes más poderosos del país . Durante su infancia fue testigo del crecimiento del imperio criminal de su progenitor y vivió rodeado de lujos impensados para la mayoría de los niños colombianos de los años ochenta.

Tras el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984, la familia Escobar pasó a vivir escondida en propiedades que Juan Pablo describió como “jaulas de oro”: lugares fastuosos, pero delimitados por el encierro y el miedo constante . En ese contexto, fue criado por lugartenientes de su padre, los mismos hombres armados que inspiraron el título de la serie.

La violencia alcanzó de lleno a su familia cuando una bomba explotó en el edificio Mónaco e hirió gravemente a su hermana Manuela, quien perdió uno de sus oídos . Tras la muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, Juan Pablo reaccionó inicialmente con amenazas de venganza, pero horas más tarde pidió perdón públicamente y aseguró que buscaría la paz .

Años después, perseguido por amenazas del cartel de Cali y de Los Pepes, su madre entregó las propiedades y el dinero que conservaban. La familia emigró primero a Mozambique y luego a Argentina, donde Juan Pablo adoptó el nombre de Sebastián Marroquín . Tras atravesar una profunda depresión e incluso un intento de suicidio, reconstruyó su vida, escribió varios libros y comenzó a dar conferencias en escuelas y prisiones, enfocadas en denunciar las consecuencias del narcotráfico .

¿Cuándo llega?

Aunque Disney+ aún no ha confirmado una fecha exacta de estreno, la plataforma adelantó que “Dear Killer Nannies: criado por sicarios” llegará “muy pronto” a Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos se estrenará a través de Hulu . Todo indica que será cuestión de meses.

Lo que está claro es que esta serie no pretende ser un documental ni una crónica de los crímenes del cártel. Es, ante todo, la historia de un niño que crea consciencia de que todo lo que ha normalizado de su realidad es más peligroso y violento que el mundo de cualquier otra persona . “Es la historia de mi familia que nadie conoce”, se escucha en el adelanto . Y por primera vez, esa historia se cuenta desde adentro.



