¡Canto en sus 15 años! Bad Bunny reconoce a esta fanática en pleno concierto

Durante un concierto en Argentina, Bad Bunny sorprendió a todos al detener su espectáculo para acercarse al borde del escenario y hablar directamente con una joven del público. El momento, captado en video y viralizado en cuestión de horas, reveló una historia que pocos conocían.

"Tiene 22 años, han pasado siete"

En las imágenes que circulan en redes se observa a Bad Bunny inclinándose para conversar con una fan. Visiblemente emocionado, el artista le pregunta cuántos años tiene actualmente. La joven responde que 22. Ante la respuesta, el puertorriqueño hace el cálculo y reacciona con sorpresa al darse cuenta de que han pasado siete años desde aquella ocasión.

De acuerdo con los comentarios que acompañan la difusión del video, se trataría de la misma persona que, cuando cumplió 15 años, contrató al entonces desconocido cantante para presentarse en su fiesta de quinceañera. La fecha que se alcanza a distinguir en una de las imágenes corresponde a mayo de 2018, lo que implica que en ese momento la joven celebraba sus 15 años y Bad Bunny comenzaba a abrirse paso en la industria musical.

De un salón de fiestas a un estadio

Lo que hace particularmente significativo este encuentro es el contraste entre el escenario actual de Bad Bunny y aquel en el que, según la historia, se presentó años atrás. Hoy, el puertorriqueño llena estadios en giras internacionales, acumula premios Grammy y es uno de los artistas más escuchados del planeta. En 2018, apenas comenzaba a consolidar el éxito que lo llevaría a la cima.

