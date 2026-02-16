¿Fue una indirecta? Stephany Abasali cuestiona los hijos fuera del matrimonio e Isabella Ladera no se queda callada

Suscríbete a nuestros canales

Stephany Abasali, Miss Venezuela Universe 2024, utilizó su cuenta en la plataforma china para plantear una pregunta que desató una tormenta digital: "¿Ya estamos normalizando que las personas tengan hijos antes del matrimonio?".

"Un ser vivo requiere dos figuras"

En el video difundido, Abasali aparece reflexionando en tono casual pero con un contenido que muchos interpretaron como un posicionamiento firme. "Bueno, hoy paso por aquí porque yo sé que muchos de ustedes siempre quieren escucharme hablar. Vamos a conversar y les vengo con una pregunta: ¿ya estamos normalizando que las personas tengan hijos o las mujeres se embaracen antes del matrimonio? ¿tipo ya eso es normal?", inicia la reina de belleza.

La miss profundiza su argumento señalando la falta de garantías legales en las relaciones de pareja no formalizadas. "Está bien que tú tengas una pareja, tu novio o lo que sea, pero te embarazas y va a nacer una personita que es una responsabilidad casi que de por vida. El hecho de que tú tengas un novio que te diga 'ay te prometo estar contigo, cuidar a esta personita' no garantiza como en papel que en realidad va a estar allí o que se compromete a cuidar de esta personita", sostiene.

Abasali enfatiza su postura personal: "Yo por lo menos, o sea yo, Stephanie, no estoy de acuerdo. No sé, siento que las personas tienen que ser un poquito más responsables, un poquito más comprometidas. Porque un ser vivo requiere como de tener esas dos figuras, porque es lo que nos complementa".

La Miss Venezuela concluye con una reflexión sobre el valor simbólico y legal del matrimonio: "Se ha normalizado tanto, que yo digo que 'chimbo'. Puede que sean novios y duren toda la vida, pero sabes, es bonito tener algo que diga que esta persona de verdad jura y perjura y firma aquí este contrato de que va a estar acompañándote en la crianza de la minipersonita que está creciendo dentro de ti".

La respuesta de Isabella Ladera: "Ese papel no te garantiza nada"

Las palabras de Abasali no tardaron en encontrar eco, pero no precisamente en forma de apoyo. Isabella Ladera, modelo e influencer con una sólida carrera en el mundo de la moda y las redes sociales, reaccionó a través de una publicación donde aparecían las declaraciones de la reina de belleza.

Ladera, quien es madre de un hijo nacido fuera del matrimonio, respondió con un mensaje directo: "Ojalá nunca le toque vivir en carne propia que ese papel no te garantiza nada".

La respuesta de Ladera, breve pero contundente, fue interpretada como una alusión directa a la situación que ella misma vive: una relación estable y una hija, pero sin haber contraído matrimonio. La influencer, que ha compartido abiertamente su maternidad y su vida familiar en redes, dejó claro que, desde su perspectiva, la formalidad legal no es sinónimo de compromiso real.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube