Alerta de oleaje: pronóstico del inameh para este domingo 15 de febrero

Los vientos tendrán intensidad leve a moderada, y velocidades rondando los 25 km/h

Por Selene Rivera
Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 11:37 pm
El Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inameh) emitió este sábado una alerta de oleaje válido para el domingo 15 de febrero.

A través de sus canales oficiales, el Inameh difundió  el pronóstico del clima para este fin de semana y los detalles de la alerta de oleaje.

Alerta de oleaje 

De acuerdo con la información difundida por el Inameh, esta alerta de oleaje aplica para toda la franja costera del país desde las 6 de la tarde de este sábado, hasta las 6 de la mañana del domingo.

Asimismo, indica que se estima que las olas podrían alcanzar en la franja costera hasta un metro de altura mientras que podrían llegar a 2 metros de altura en la fachada Atlántica.

Pronóstico del Inameh

En este sentido, el Inameh afirma que "prevalecen efectos de los vientos alisios, reforzados por sistema de alta presión sobre el Atlántico central".

Motivo por el que se observan "vientos principalmente de componente este-noreste, intensidad leve a moderada, y velocidades rondando 25 km/h", este pronóstico es el que propiciará un incremento en el oleaje para este fin de semana.

 

Sabado 14 de Febrero - 2026
