El nuevo costo del café en EEUU que está cambiando las mañanas de todos

El hábito diario de consumir cafeína atraviesa una transformación en el mercado estadounidense debido al comportamiento de los indicadores económicos recientes. Según los datos del último Índice de Precios al Consumidor, el valor del café experimentó una subida del 18,3 % en enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.

Esta tendencia se suma a un acumulado de cinco años en los que el producto ha encarecido un 47 %, lo que ha llevado a un sector de la población a abandonar las cadenas comerciales de distribución de bebidas preparadas para reducir gastos operativos en el hogar.

"Antes pensaba: No puedo sobrevivir el día sin café. Ahora mi coche ya no está en piloto automático", dice Liz Sweeney, de 50 años, de Boise, Idaho, una antigua "adicta al café" que ha reducido su consumo.

Factores climáticos y costos de importación

La producción global de café, del cual Estados Unidos es un importador neto, se ha visto comprometida por fenómenos meteorológicos adversos en los principales países exportadores. La escasez actual se atribuye a periodos de sequía prolongada en Vietnam, exceso de precipitaciones en Indonesia y condiciones de calor extremo en Brasil, factores que han reducido el rendimiento de los cultivos.

Aunque en 2025 se aplicaron aranceles temporales a la importación, su posterior eliminación no ha sido suficiente para revertir el alza en los precios finales al consumidor en los puntos de venta minorista.

"Lo que antes costaba un café de 2 dólares ahora cuesta 5 o 6 dólares", dice DeBaun, quien ahora compra café molido en Trader Joe's y llena una taza de viaje para llevar a la oficina.

Variaciones en el gasto por taza

De acuerdo con registros de plataformas de pago utilizadas en más de 150.000 establecimientos, el precio promedio de un café caliente regular se situó en 3,61 dólares durante diciembre pasado. No obstante, las versiones de bebidas frías alcanzan una media de 5,55 dólares, con picos que superan los 7 dólares en áreas metropolitanas.

Ante esta realidad, los consumidores han reportado una transición hacia marcas de supermercado que resultan hasta un 40 % más económicas, permitiendo que una bolsa de grano molido rinda varias semanas por el costo de una sola unidad en una cafetería.

Una tabla comparativa con los precios promedio de una taza de café en Estados Unidos (estos montos representan el precio base, sin incluir propinas ni variaciones por el uso de leches vegetales o siropes adicionales).

Tipo de Establecimiento / Bebida Precio Promedio (USD) Observaciones Cafetería Independiente (Café Caliente) $3,61 Precio base por una taza regular de 12oz. Cafetería Especializada (Café Frío/Iced) $5,55 Los formatos fríos suelen ser más costosos por el proceso de elaboración. Cadena de Comida Rápida (McDonald's/Dunkin') $1,80 - $2,50 Sigue siendo la opción más económica fuera de casa. Cafeterías de Lujo (Starbucks/Peet's) $5,00 - $7,00 Precio para bebidas personalizadas (Macchiatos, Lattes). Preparación en Casa (Marca Premium) $0,45 - $0,60 Basado en el costo por bolsa de marcas como Lavazza o Starbucks. Preparación en Casa (Marca de Supermercado) $0,20 - $0,35 Opción más barata usando café molido de marcas blancas.

